快訊／冬至晨6.9℃升級寒流！急凍4天5度↓　最冷時間曝

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

升級寒流！今天（22日）是24節氣的「冬至」，中央氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在桃園市大溪的6.9度，且台北氣象站近5時降到10.4度，達到寒流標準（≤10.4度）。氣象局預報員趙竑表示，今天到周日寒流影響，周六到周日清晨是冷空氣最強時間。氣象專家吳德榮提醒，周五至下周一清晨本島平地最低氣溫將降至5度以下。

氣象局今晨對17縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至白天低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼17縣市低溫特報。（圖／氣象局）



趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周日寒流影響，全台感受寒冷，但這波冷空氣偏乾，各地可見陽光，僅東部、東南部和恆春半島有零星短暫雨；下周一、下周二寒流稍減弱，氣溫回升，水氣比這幾天稍多一些，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區零星飄雨；下周三冷空氣增強，但僅為東北季風強度，基隆北海岸、大台北和東半部有局部短暫雨。

▼今晨真實色影像。（圖／氣象局）



趙竑說，今晨中部以北、宜蘭低溫10-12度，台北氣象站降到10.4度達寒流標準，其他地區13-15度，白天北部、宜蘭高溫16-18度，其他地區19-23度；周五低溫和今差不多，高溫稍降1、2度；周六到周日清晨是冷空氣最強時間，北部低溫8、9度，其他地區10-12度，北部高溫僅13、14度，其他地區15-18度；下周一回暖，但北部整天在20度以下，其他地區有機會20度以上。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周五至下周一清晨寒流籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有強輻射冷卻作用加持，氣溫降得非常低，本島平地的最低氣溫將降至5度以下，民眾應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害；下周一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

