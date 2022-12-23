平安夜暴冷探6°C！周末寒流發威「極凍地圖曝」　回暖2天又迎雨

▲周六、周日為此波寒流最強時刻。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（23日）受寒流及輻射冷卻影響，清晨除了台東、澎湖之外，全台都有出現局部10度以下的低溫。中央氣象局指出，明（24日）北部地區及其他地方的近山區或河谷等空曠地區清晨有機會出現局部6度以下低溫，一直到下周一、下周二（26日、27日）寒流逐漸減弱，白天氣溫才會逐漸回升。

氣象局指出，24日仍受寒流及清晨輻射冷卻影響，全台各地皆有局部10度以下低溫發生的機率，其中在北部地區及其他地方的近山區或河谷等空曠地區清晨有機會出現局部6度以下低溫，到了白天，北台灣氣溫回升有限，高溫僅落在15到17度，其中基隆北海岸局部地區高溫有機會不超過12度，整天偏冷，而其他地區白天高溫能回升到18至21度，中南部日夜溫差大。

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▲平安夜各地天氣預報。（圖／氣象局，點圖可放大，下同）

天氣方面，各地大多為晴到多雲，穩定的天氣，只有花東及恆春半島偶爾有零星飄雨。另外，桃園至台南、東部及東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風；基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，請注意。

氣象局預估，周日（25日）寒流及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，中南部日夜溫差大；由於此波冷空氣性質偏乾，各地大多為晴到多雲，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨；清晨低溫在中部以北及宜蘭只有6至8度，其他地區也只有9至11度左右的低溫，輻射冷卻影響局部溫度會再更低一些，低溫範圍也會比較廣。

到了下周一、下周二寒流逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，不過各地早晚氣溫仍偏低，中南部日夜溫差依舊偏大；水氣不多，各地大多為晴到多雲，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨。

氣象局提醒，下周三（28日）東北季風增強，下周四、下周五（29日、30日）東北季風影響，北部、東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫大，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；31日至1月1日東北季風影響，1月2日東北季風減弱；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。