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「無國界醫生」前線紀實！高美館首度合作攝影展　震撼瞬間搶先看

▲▼高雄市立美術館與無國界醫生（台灣）合作，舉行《前線：醫療與紀實》攝影展。（圖／無國界醫生）

▲高雄市立美術館與無國界醫生（台灣）合作，舉行《前線：醫療與紀實》攝影展。（圖／無國界醫生）

記者林育綾／綜合報導

高雄市立美術館與無國界醫生（台灣）首度合作，舉辦《前線 : 醫療與紀實》攝影展，在南台灣展出43張由馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）5位攝影師們記錄的前線瞬間。透過影像的震撼力，讓觀眾感受醫療救援與人性關懷的價值。

▲▼高雄市立美術館與無國界醫生（台灣）合作，舉行《前線：醫療與紀實》攝影展。（圖／無國界醫生）

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▲無國界醫生成立50周年，與馬格蘭通訊社攝影師合作，透過鏡頭記錄無國界醫生前線工作中見證的危機。。（圖／無國界醫生）

「無國界醫生」1971年在巴黎成立，最初由一群醫生與記者組成，不分種族、宗教、信仰和政治立場，為身處困境的人們，遭遇天災人禍和武裝衝突的受害者提供援助。無國界醫生遵循國際醫療守則，堅持人道援助的權利，恪守中立的立場，要求其行動中不受任何阻撓。而「馬格蘭攝影通訊社｣（Magnum Photos）以戰地記者慶祝時飲用的香檳酒為名，至今仍是從事報導及戰地攝影家們引以為傲的榮耀。

▲▼高雄市立美術館與無國界醫生（台灣）合作，舉行《前線：醫療與紀實》攝影展。（圖／無國界醫生）

▲▼這次攝影展在總計超過300件的影像紀錄中，精選了43件作品。（圖／無國界醫生）

▲▼高雄市立美術館與無國界醫生（台灣）合作，舉行《前線：醫療與紀實》攝影展。（圖／無國界醫生）
 
如今無國界醫生成立50周年，與馬格蘭通訊社攝影師合作，透過鏡頭記錄無國界醫生前線工作中見證的危機。這次攝影展在總計超過300件的影像紀錄中，精選了43件作品，分別來自恩利．卡納伊（Enri Canaj）、湯瑪斯．德弗札克 （Thomas Dworzak）、紐夏．塔瓦柯利安（Newsha Tavakolian） 、雅耶爾．馬丁尼茲 （Yael Martínez）以及齊德．班．羅姆丹 （Zied Ben Romdhane）。

作品內容從宏都拉斯的被迫離家路上，到尼日的極端氣候，與希臘群島上的難民危機等，這些人道危機正在發生，尚未止息。

▲▼高雄市立美術館與無國界醫生（台灣）合作，舉行《前線：醫療與紀實》攝影展。（圖／無國界醫生）

▲無國界醫生台灣執行長鄔荻芳（左）、高美館行政長林羿妏（右）。（圖／無國界醫生）

高美館行政長林羿妏表示，透過攝影師鏡頭下的視角，共同走過希臘、蘇丹、剛果民主共和國、墨西哥、宏都拉斯與尼日等地，見證這群無國界醫生們的救援前線，是一般人難以觸及的領域，期望透過此次展覽，讓台灣觀眾感受醫療救援與人性關懷的價值。

無國界醫生（台灣）執行長鄔荻芳(Ludivine Houdet)表示，「見證」是無國界醫生成立以來，不變的宗旨之一。1971年一群醫生和記者創立組織時，矢志提供醫療服務並為人們的苦難發聲，喚起大眾對人道議題的關注。攝影正是「見證」不可或缺的工具，照片中的病患、他們的家人和社區，是這些故事裡的英雄。透過向台灣觀眾展示前線的見聞，無國界醫生希望啟發人們的同理心、團結和行動。

▲▼高雄市立美術館與無國界醫生（台灣）合作，舉行《前線：醫療與紀實》攝影展。（圖／無國界醫生）

▲此次攝影展展期至明年2月5日。（圖／無國界醫生）

此次攝影展展期至明年2月5日，期間也有4場由無國界醫生舉辦的「我在前線」分享會，透過無國界醫生前線救援人員、講者分享經驗，讓觀眾對正在持續發生的醫療人道危機有更多認識。

《前線 : 醫療與紀實》攝影展
展覽日期：2022年12月17日至2023年2月5日
展覽地點：高雄市立美術館地下一樓「KSpace高雄實驗場」
展覽資訊： https://bit.ly/3BKlMQT

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