沒幸福結局卻感動全球讀者！「大熊貓和小小龍」第2彈預購就再刷

▲「大熊貓和小小龍」第2集預購就再刷！作者刻意避開「完美結局」仍感動全球各地讀者。（圖／時報出版）

記者林育綾／綜合報檔

話題圖文書「大熊貓與小小龍」第1集被翻譯成全球29種語言，如今第2集繁體中文版更在上市前就先轟動，才開放預購就緊急再刷！作家詹姆斯．諾柏瑞(James Norbury)當時是在疫情黑暗時期畫下此系列，帶給許多人安慰；第2集更深刻討論「改變、接納」，並刻意避開「完美結局」，收錄從未在網路公開過的創作，讓許多讀者感動落淚。

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▲「大熊貓和小小龍」第2集預購就再刷。（圖／時報出版）

時報出版發行《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步：大熊貓與小小龍的相伴旅程2》，新書原文書名直譯為「旅程」，作者諾柏瑞提到，「旅程」一直是很吸引他的主題，因為旅行者在過程中既要與環境較勁，也要努力超越自己。

諾柏瑞是一位英國藝術家，過去曾經歷一段憂鬱的人生黑暗期，那時他無意間在一間二手書店，邂逅一本禪意滿滿的書，他發現領悟得愈多，就越豁達自在，因此想用這份體悟，幫助更多身處相同境地的人，也就是在那時的疫情期間，讓他開始創作「大熊貓與小小龍」，透過網路的傳播，感動世界各地的人們。

▲英國藝術家用簡單易懂的圖文畫下「大熊貓與小小龍」的旅程，在疫情期間安慰在低谷的人們，後來在社群被大量分享。（圖／時報出版）

第1集《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》至今已被翻譯成29種語言，影響了不同文化、宗教背景、國家與年齡層的讀者，他也收到很多的迴響，許多讀者特別告訴他，「我的畫幫助他們度過了難關。」

有別於第1集是社群圖文集結成冊，諾柏瑞在第2本書一償「說故事」的夙願，第2集是有完整故事架構的全新創作，「大熊貓與小小龍」來到一座古寺，以此處為家，有美景為伴，一切看似無恙與美好，但小小龍卻感覺失落；大熊貓則一如往常的睿智。

▲「大熊貓和小小龍」第2集不但有完整故事架構，也更聚焦在「改變」、「接納」。（圖／時報出版）



大熊貓說，「問題，不該讓我們裹足不前；問題，是大自然在提醒我們去探索一條不同的路徑。」與其繼續待在原地苦惱，不如做些改變，到外頭探索，一趟新的旅程於是展開。因此第2本的書名《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步》也正是由此發想而來。

第1集主題在於大熊貓與小小龍之間的「陪伴」；如今第2集則更深刻討論「改變」、「接納」，陪伴中找到前行的「勇氣」，也收錄從未在網路公開過的創作、完整的故事，讓許多讀者感動落淚。

諾柏瑞說，「所有畫作都有我全心的投入，而我想那正是那些色彩與線條能觸動人心的原因──每一幅畫裡，都摻有我靈魂的碎片。」、「獻給走在自身旅程中的每一個人。」

他也透露，自己不認為世上有所謂絕對的成功，所以會避免「從此幸福快樂」的結局，「我希望有缺憾的故事更能讓讀者產生共鳴。」他認為，小小龍的處境，如同我們在人生中許多必須硬著頭皮前進的時刻，願這本書的陪伴，能幫助讀者找到前行的勇氣。

▼《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步：大熊貓與小小龍的相伴旅程2》療癒金句搶先看。（圖／時報出版提供）

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