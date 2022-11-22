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寫40頁PPT沒人想看！迪士尼回鍋CEO管理1原則　避免浪費團隊時間

▲▼迪士尼CEO羅伯艾格（Bob Iger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪士尼宣布前CEO羅伯艾格（Bob Iger）回鍋。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

迪士尼(Disney)近來傳出人事異動震撼彈！曾任執行長15年的羅伯特·艾格(Robert Iger/ Bob Iger)回鍋，撤換任職2年的查佩克（Bob Chapek）。而談到艾格的管理原則，他只要找到機會，就會向員工提醒「三大優先事項」，把複雜的事情簡單化、清楚易懂傳達，讓大家知道該怎麼做，就能避免浪費團隊的時間和精力。

美國2名企業領導人亞當．布萊安特(Adam Bryant)、凱文．沙爾(Kevin Sharer)合力撰寫《領導者的試煉》一書，分享600位執行長的智慧與教訓，最務實也最殘酷的七堂管理課，近來由時報文化發行中文版。

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其中一篇內容提到，凱文對於在會議中任何準備「40頁簡報」要解說構想的人，他都會請對方把PPT放在一旁，直接做內容總結。這個「傑出構想」挑戰，也是決定領導者成敗的一項關鍵試煉，這個試煉要發揮「將複雜事物簡單化」的核心技巧。

亞當解釋，因為當領導者面對大量資訊、無限選擇時，想找到正確方向並從中獲得優秀見解，「將複雜事物簡單化」絕對是必要能力，也是必要的時間管理工具，代表能迅速理解任何議題的本質，掌握其重要性與實質意義。

▲▼傳出迪士尼執行董事長艾格有意出任拜登政府美國駐華大使。（圖／達志影像）

▲迪士尼CEO艾格認為，「如果你沒有用清楚易懂的方式描述優先事項，你周遭的人便不知道該怎麼做」。（圖／達志影像）

如同曾經在迪士尼擔任15年執行長、去年底甫卸任董事長，如今又回鍋上任執行長的羅伯特·艾格(Robert Iger/ Bob Iger)，就具備這項能力。

亞當在書中寫到，格從上任的第一天起，只要找到機會，就會不斷向員工提醒迪士尼的三大優先事項，這不但是他的領導核心，就連他在迪士尼網站的個人介紹頁面中也提及，「盡一切努力產出最有創意的概念；促進創新並運用最新科技；擴展到世界各地開發新市場。」

艾格曾在自傳《我生命中的一段歷險》（The Ride of a Lifetime）中寫道，「如果你沒有用清楚易懂的方式描述優先事項，你周遭的人便不知道該怎麼做。團隊將會浪費時間、精力與資本。」

艾格說，「只要你成功讓周遭的人省下每天猜測該做什麼的心力，他們（與他們周遭的人）必定會士氣大振。許多工作是十分複雜的，需要我們投注大量的專注力與精力，但傳達這種訊息其實很簡單：這就是我們想要去的目的地，我們要這麼做才能到達那裡。」

▲▼領導者的試煉（圖／時報出版）

▲《領導者的試煉》中文版由時報出版發行。（圖／時報出版）

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