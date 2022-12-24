國五凌晨火燒車！小貨車「全面燃燒」慘成廢鐵　駕駛嚇傻逃生

▲國五火燒車 。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

國道五號南下41.5公里處24日凌晨2時許發生一起火燒車意外！現場一輛小貨車竄出火光，警消獲報到場時，整輛車已全面燃燒，遂緊急佈下水線灌救，所幸並無人員受困，至於詳細起火原因仍待調查釐清。

這起案件發生在24日凌晨，一輛小貨車行經事故路段時突然竄出火光，駕駛緊急逃生。警消獲報到場後，整輛車已全面燃燒，緊急佈下水線灌救後，火勢於15分鐘內撲滅，所幸並無造成人員傷亡，詳細起火原因及財損仍帶進一步調查。