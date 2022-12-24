戰警所長兩日緝獲700公克毒咖包　南警掃蕩毒品再立功

▲台南市警二分局中正所所長沈振莘，兩日緝獲700公克毒咖包，贏得「毒咖戰警」美譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局中正所所長沈振莘，24日凌晨2時30分帶班執行威力巡邏勤務中，發現1輛小客車行車搖擺，尾隨查看發現駕駛邊開車邊抽菸，即在府前路與郡西路口趁其停等紅燈時將其攔下，自高雄來台南追星韓國女神「宣美」的22歲謝姓男子神色緊張，警方在車內起獲毒啡包一大批，全案依毒品罪嫌送辦。

警方指出，22歲謝姓男子自高雄駕租車到台南市區遊玩後要前往民宿過夜，並準備24日晚上要前往市府廣場追星韓國女神「宣美」，不料為員警攔下後神情緊張，直說沒搜索票不得檢查等語，不料話還沒說完，員警以手電筒照射直接在其駕駛座下方腳踏墊上目視發現放有一毒品K盤、另旁邊一包透明塑膠袋竟裝滿第二、三級混裝之毒品咖啡包28包，其才洩氣般又乖乖自後方座椅下再取出另藏放之毒品咖啡包100包，經帶返派出所實施尿液、毒品檢驗均呈現陽性反應，也當場查扣128包毒品咖啡包、重達385公克。全案調查將謝嫌依毒品危害防制條例送辦，並將擴大追查溯源毒品來源。

中正所長沈振莘23日深夜0時許也才親自帶班在金華路某自助KTV旁停車場，查獲20歲林姓毒嫌深夜將100包、重311公克之未開封之毒品咖啡包偽藏蛋捲紙袋內，想逃卻遭其攔檢識破查獲，並帶同至KTV內將歡唱中的另一持毒之28歲莊男緝捕到案，2人均依毒品危害防制條例送辦在案。連續兩日在線上積極執勤，共計查獲228包毒品咖啡包、重近700公克，有效機先防止毒品之流出危害，其認真的帶班執勤及好手氣也為員警笑稱為「毒咖戰警」，其實也是第二分局每位深夜辛勞執勤員警之縮影。

因應24日夜間7至9時台南市政府舉辦之耶誕跨年系列活動-搖滾耶誕演唱會，預計將有數萬人外地遊客到場共樂。第二分局也在23日夜間21時實施「威力掃蕩專案」勤務，由分局長朱信憲帶同30名警力針對轄區多處KTV、酒店及電子遊戲場等大型營業場所執行威力臨檢，機先淨化轄區，展現維護治安之能力及決心。整個執勤過程也查獲毒品案2件3人、竊盜案2件1人、取締酒後駕車涉犯公共危險罪1件1人，這項專案掃蕩工作將持續進行，準備讓民眾來安心過好年。