　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

掛油漆行招牌「萬顆感冒藥煉毒」　400Kg半成品...警7hrs才搬完

記者林悅／台南報導

萬顆感冒藥提煉製毒，佯裝油漆行掩護！台南警方破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，其中3人遭檢察官聲押獲准。

▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局於8月份獲報有不明男子疑似駕駛自小客車載運製毒器具，經專案人員執行跟監、蒐證，發現36歲姚姓、34歲卓姓、33歲陳姓、42歲楊姓等4名男子，涉嫌以感冒藥提煉成麻黃素，再販賣予不詳犯嫌製造第二級毒品安非他命之用，犯嫌製毒及堆放器具處所多次變更，車輛也不斷更換，明顯係規避警察查緝。

▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案由專案小組報請台南地檢署檢察官呂舒雯指揮偵辦，在蒐證期間發現犯嫌等人透過不斷更換藏放器具的處所與載運的車輛試圖製造斷點，讓專案人員在長達4個月的跟監行動中十分辛苦。

▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

待時機成熟，由永康分局會同嘉義縣刑大及民雄分局，於12月14日兵分二路發動拘提搜索，分別在嘉義縣民雄鄉及台南市歸仁區拘提姚嫌等4人到案，同時也在現場查扣感冒藥丸4萬餘顆、第四級毒品假麻黃鹼成品122公克、半成品400公斤、製毒器具、化學原料一批，光是清點及搬運現場物品，就花了專案人員7個多小時並動用10噸的卡車才將扣押設備載回，全案初步偵處後移送台南地檢署，經檢察官聲押，除楊嫌外之3名嫌犯於16日法院裁定收押禁見，警方將持續擴大偵辦。

▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，姚嫌等人在嘉義所承租鐵皮屋，於製毒期間，刻意在屋外放置佯裝油漆行的招牌，避免刺鼻的氣味引人注意而曝露犯行，以為能神不知鬼不覺，沒想到仍遭專案小組抓緊時機，順利截斷製毒流程，避免毒品流入社會，危害更多民眾。

▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示，警政署全面執行威力掃蕩專案工作，查緝製毒工廠是遏止黑幫與不法金流相當重要目標，尤其毒品危害社會甚大，應機先攔阻流入市面，影響民眾身體健康，所幸警方及時破獲該製毒工廠，查扣大量毒品，讓毒品無法擴散影響國人，更呼籲應遠離毒品交友圈，以及不因好奇心作祟以身試法而後悔莫及。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
全球最大圓柱水族箱爆了！　滿街死魚
熊好券只到明天！　他趕出「店家地圖」神炸
男大生打工偷20支iPhone！　每支賣2萬慘了
好市多新規定曝光！沒更新不能結帳　會員火大了
法國不妙！　冠軍賽前5人倒下
快訊／寒流鋒面夾擊！　4縣市豪大雨特報
高雄12人求職被逼吃排泄物！　5惡徒還自製刑具
手腳冰冷4件事別做！　嚴重恐失溫、猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「華燈初上」藥頭媽媽桑用LINE販毒　特調口味咖啡包吸客

男大生打工3個月...盤點偷20支iPhone　每支賣2萬「過程全都錄」

墾丁小貨車爆胎「騎上」安全島　自小客閃不及擦撞...車頭撞爛

士官酒駕「百公里時速」撞死婦　肇逃燒賓士滅證...判7年嫌太重

紙箱男孩麵包店老闆身分曝　「麵包界五月天阿信」曾助88災區重建

柬埔寨翻版！12人求職淪豬仔「逼吃蟲鹽抹傷口」　5惡徒還自製刑具

霸王級寒流來襲氣溫驟降...彰化25人送醫　2人無呼吸心跳命危

掛油漆行招牌「萬顆感冒藥煉毒」　400Kg半成品...警7hrs才搬完

爭風吃醋變擄人！高雄男拿外送遭噴辣椒水押走　5惡煞最小才14歲

蘆洲捷運站清晨鬥毆！1男臉遭「利刃刺傷」血流滿地　昏迷送醫救治

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

高虹安晚間移送北檢不發一語

涉詐60萬立委助理費　高虹安凌晨獲交保「雙手合十」

「華燈初上」藥頭媽媽桑用LINE販毒　特調口味咖啡包吸客

男大生打工3個月...盤點偷20支iPhone　每支賣2萬「過程全都錄」

墾丁小貨車爆胎「騎上」安全島　自小客閃不及擦撞...車頭撞爛

士官酒駕「百公里時速」撞死婦　肇逃燒賓士滅證...判7年嫌太重

紙箱男孩麵包店老闆身分曝　「麵包界五月天阿信」曾助88災區重建

柬埔寨翻版！12人求職淪豬仔「逼吃蟲鹽抹傷口」　5惡徒還自製刑具

霸王級寒流來襲氣溫驟降...彰化25人送醫　2人無呼吸心跳命危

掛油漆行招牌「萬顆感冒藥煉毒」　400Kg半成品...警7hrs才搬完

爭風吃醋變擄人！高雄男拿外送遭噴辣椒水押走　5惡煞最小才14歲

蘆洲捷運站清晨鬥毆！1男臉遭「利刃刺傷」血流滿地　昏迷送醫救治

快訊／20縣市低溫警報！7縣市凍到6°C↓　僅2縣市躲過極寒攻擊

季芹峇厘島脫了！大尺度泳衣「上中下全露」千人看光 嬌嗔：老公有認真

低成本資金時代成過去式　謝金河：該調整投資思維了

1日快閃優惠！住北投老爺酒店買一晚送一晚　享免費早餐、泡湯

「華燈初上」藥頭媽媽桑用LINE販毒　特調口味咖啡包吸客

外媒爆：馬斯克正在為推特尋找新投資人

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還發炫耀文　網暴怒開罵：無腦

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運輕軌延後收班　「這裡」有免費接駁

全球最大圓柱水族箱爆了！百萬公升海水炸出　「1500魚屍」躺滿街

浙江發現3塊隕石碎片　專家初步鑑定：有46億年歷史「與地球同齡」

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

社會熱門新聞

抗議偵辦高虹安？民進黨旗被高掛北檢

雙寶爸偷吃　狂讚小三：妳是唯一會舔我X眼的

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

工程師殺妻分屍奇案！　記者神準測「苦」字20天破案

梧棲工地意外　移工遭墜落磁磚砸破頭慘死

載女友自摔亡　曾執導「高中畢業歌MV」奪冠

霸王級寒流來襲！彰化25人送醫2命危

「學甲88槍」槍擊案再1嫌落網！　衝鋒槍是他提供的

婦倒地大小便猛吐亡　監視器揪照護員施暴

獨／中信兄弟最胸鐵粉「本壘奈」私密片外流　

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

求職淪豬仔「逼吃蟲鹽抹傷口」惡徒還自製刑具

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

高虹安遭約談「便當只吃幾口」　超強辯護團曝

更多熱門

相關新聞

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

桃園一名男童從國小開始撿紙箱回收，時間長達7年，熟識的麵包店曝光感人故事，在網路上引起討論，不但有社會局介入關懷，也有善心人士想要捐款幫助。對此，麵包店則表示，今天有許多人致電，想要捐獻善款、物資，但他們並沒有弟弟的資訊、聯絡方式，也謝謝大眾的舉動，讓社會變得更加溫暖。

幕後／柯文哲出訪心繫高虹安　民眾黨火速限縮戰場在「立法院」

幕後／柯文哲出訪心繫高虹安　民眾黨火速限縮戰場在「立法院」

苗栗太玄宮掌摑事件　鍾東錦一度留言：應無變造

苗栗太玄宮掌摑事件　鍾東錦一度留言：應無變造

周末冷爆！留意心血管疾病7警訊　

周末冷爆！留意心血管疾病7警訊　

台南學甲槍擊案共犯落網！槍手「已偷渡出境」

台南學甲槍擊案共犯落網！槍手「已偷渡出境」

關鍵字：

萬顆感冒藥製毒油漆行南警製毒工廠影音

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

青青600萬咖啡店「開1年歇業頂讓」！官方認了曝原因

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

網紅直播嘿咻求抖內　素顏被逮畫面驚曝

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

巴西靈媒世足預言曝「這國」註定會輸

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面