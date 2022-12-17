掛油漆行招牌「萬顆感冒藥煉毒」　400Kg半成品...警7hrs才搬完

記者林悅／台南報導

萬顆感冒藥提煉製毒，佯裝油漆行掩護！台南警方破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，其中3人遭檢察官聲押獲准。

▲台南市永康分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達4百多公斤及製毒設備，逮捕4嫌送辦，檢察官成聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局於8月份獲報有不明男子疑似駕駛自小客車載運製毒器具，經專案人員執行跟監、蒐證，發現36歲姚姓、34歲卓姓、33歲陳姓、42歲楊姓等4名男子，涉嫌以感冒藥提煉成麻黃素，再販賣予不詳犯嫌製造第二級毒品安非他命之用，犯嫌製毒及堆放器具處所多次變更，車輛也不斷更換，明顯係規避警察查緝。

本案由專案小組報請台南地檢署檢察官呂舒雯指揮偵辦，在蒐證期間發現犯嫌等人透過不斷更換藏放器具的處所與載運的車輛試圖製造斷點，讓專案人員在長達4個月的跟監行動中十分辛苦。

待時機成熟，由永康分局會同嘉義縣刑大及民雄分局，於12月14日兵分二路發動拘提搜索，分別在嘉義縣民雄鄉及台南市歸仁區拘提姚嫌等4人到案，同時也在現場查扣感冒藥丸4萬餘顆、第四級毒品假麻黃鹼成品122公克、半成品400公斤、製毒器具、化學原料一批，光是清點及搬運現場物品，就花了專案人員7個多小時並動用10噸的卡車才將扣押設備載回，全案初步偵處後移送台南地檢署，經檢察官聲押，除楊嫌外之3名嫌犯於16日法院裁定收押禁見，警方將持續擴大偵辦。

警方調查，姚嫌等人在嘉義所承租鐵皮屋，於製毒期間，刻意在屋外放置佯裝油漆行的招牌，避免刺鼻的氣味引人注意而曝露犯行，以為能神不知鬼不覺，沒想到仍遭專案小組抓緊時機，順利截斷製毒流程，避免毒品流入社會，危害更多民眾。

永康分局長甘炎民表示，警政署全面執行威力掃蕩專案工作，查緝製毒工廠是遏止黑幫與不法金流相當重要目標，尤其毒品危害社會甚大，應機先攔阻流入市面，影響民眾身體健康，所幸警方及時破獲該製毒工廠，查扣大量毒品，讓毒品無法擴散影響國人，更呼籲應遠離毒品交友圈，以及不因好奇心作祟以身試法而後悔莫及。