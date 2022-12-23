南警布建有成全力安居掃毒　緝獲毒品成果豐碩

▲台南市警局2022年1月至11月共計查獲毒品案件3055件、人數3046人、毒品重量185萬5148公克，較去年同期增加96件52人、毒品重量增加166萬9827公克，展現查緝毒品犯罪量能與決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局2022年1月至11月共計查獲毒品案件3055件、人數3046人、毒品重量185萬5148公克，較去年同期增加96件52人、毒品重量增加166萬9827公克，於警方強力緝毒、溯源追查供毒藥頭政策下，台南市2022年較去年同期查獲毒品件數、人數及重量均有所增加，展現查緝毒品犯罪量能與決心。

為有效防制毒品問題，台南市深入掌握轄區易涉毒高風險場所，針對曾遭查獲毒品案件之公開營業處所、民眾舉發涉毒處所及易查獲毒品案件之路段，增加臨檢查察等攻勢勤務之執行密度，並採機動、反覆檢查方式，提升涉毒熱點見警率，以確實掌握轄區毒品犯罪問題並即時應處。今年1月至11月份於台南市各轄區涉毒熱點及路段列管146處所，並於前開處所查獲毒品案件計179件234人，有效發揮打擊力道、阻止臺南市民遭受「毒」害。

從事視聽歌唱、舞廳、酒吧、酒家、夜店、住宿、電子遊戲場或資訊休閒之場所，易遭消費者利用在場所內施用毒品，台南市警局除規劃局辦擴大臨檢勤務實施臨檢查察外，更主動結合消防、工務、建管、地政、稅務、勞動、衛生等局處力量，強化對該類場所之第三方警政干涉力度，透過行政裁罰等強制處分，規範業者善盡場所管理責任，避免營業場所淪為毒品施用及取得毒品之管道。2022年1至11月結合第三方警政共計裁處127件，較2021年新增29件；後續更針對曾遭查獲毒品之涉毒營業場所函請台南市相關局處列管為特定營業場所，迄今共計列管43家業者為特定營業場所。

在緝毒成效方面，學甲分局於6月間在台南市南區攔查陳澳農遠洋漁船，查獲大陸籍朱姓犯嫌等2人涉嫌走私毒品案，查獲第四級毒品先驅原料2-嗅-4甲基苯丙酮40大袋（每袋近30公斤），合計約1193公斤；歸仁分局於8月間在新市大社一透天厝2樓加蓋溫室內，查獲57株大麻活株及剪下近4公斤的大麻葉，當場逮捕陳姓男子及其曾姓友人；第三分局於10月間在安定區查獲方姓男子涉嫌新興毒品分裝工廠，查扣安非他命74.74公克、愷他命234.77公克、一粒眠94.33公克、不明粉末2123.59公克、電子磅秤、K盤、夾鏈袋、咖啡包分裝袋、攪拌棒、封裝用加熱棒等。

刑警大隊偵三隊於11月間在西港區查獲吳姓男子涉嫌第二級毒品安非他命製毒工廠案，查扣感冒藥粉4160公克、半成品4大桶(約14萬4000公克)及相關化學原料、製毒器具等……。統計2022年1至11月台南市警局查獲重大毒品案件共計20件25人，員警透過執行通訊監察及長期跟監、行動蒐證，掌握機先，鍥而不捨，才能順利偵破製毒工廠，即時防範並阻斷大量毒品流入市面，達到拔根斷源、防毒機先之目標。





台南市警局局長方仰寧表示，毒品為萬惡之源，市警局將持續落實安居緝毒，掃蕩藏匿於公寓、透天厝、大樓內之不法分子，避免台南市淪為毒品犯罪溫床，還給市民安全、安寧、安心之居家生活，並呼籲市民如果有發現可疑人、事、物或不明氣味，請勇於向警察機關檢舉，一同建立反毒通報網，打擊不法犯罪，共同維護社會治安。