3港人登「北海道十勝岳」遇暴風雪　37歲男罹難恐因低溫死亡

▲ 十勝岳 。（圖／翻攝自維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

3名香港旅客22日到北海道十勝岳登山，下山時遇上暴風雪，最後一名37歲男子不幸罹難、一名35歲男子受到輕傷。香港登山專家鍾建民推斷，可能是因低溫症死亡。

據《香港01》報導，3名香港旅客22日清晨出發，在折返下山時遇上暴風雪，其中2人一度走散，1人在避難設施求救，最終一名37歲彭姓男子（譯音Pang Kam Ho）失去意識，其後被證實死亡，另一名35歲黃姓男子受輕傷，沒有生命危險，但有體溫過低的症狀。

香港入境處表示，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館跟進事件，並已經與死者家屬及涉事港人取得聯繫，按家屬及當事人意願提供適切意見及可行的協助；會繼續與當事人、家屬、公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件。

對此，香港登山專家鍾健民表示，不少山友喜愛到外地山野做「冰訓」，但在暴風雪期間，能見度大受影響，或失去方向，而且雪地上行走，舉步艱難，使體力不斷消耗，最終凍死山上；建議若迷路應停留原地等候風雪消散，隊友亦不要走散，應先跟當地人聯絡，告之去向，即使遇險失蹤，仍能被當地人察覺，及早展開救援。

根據登山介紹指引，北海道十勝岳連峰位於大雪山國立公園的南部，以十勝岳為主峰。十勝岳連峰有多個登山口，其中一個位於望岳台，該處海拔925公尺，設有緊急避難施設，保護有需要人士免受突發性火山爆發而噴發出來火山岩的傷害。