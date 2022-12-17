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台灣旅遊「整天都在吃」掀論戰　內行人曝1寶藏特質：外國人超愛

▲▼廟口夜市、愛四路夜市。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

▲網友認為，台灣旅遊幾乎一整天都在吃，貼文掀論戰。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

不同國家、不同城市都有各自不同觀光特色，有一名網友在批踢踢表示，他對於台灣旅遊的印象，不外乎就是三餐吃美食，幾乎沒有其他能拿得出手的行程，讓他感嘆「沒有人發現台灣旅遊就是吃一整天嗎，國旅是不是就只是這樣」，貼文一出立刻引發網友論戰。

原PO在批踢踢表示，有沒有人發現台灣的旅遊，不外乎就是吃一整天嗎，早上吃網美早午餐，中午吃在地美食，下午吃人氣小吃，晚上再吃一次大餐，宵夜再去逛當地夜市，從南到北幾乎都一樣，中間再穿插幾個無趣的景點，「國旅是不是就只是這樣，有沒有八卦？」

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▲▼台灣旅遊只剩下「吃」這一特色？ 網友反擊：沒必要去貶低。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼台灣旅遊只剩下「吃」這一特色？ 網友反擊：沒必要去貶低。（圖／翻攝自批踢踢）

▲有網友認為，台灣山區可選擇的活動相當豐富，是旅遊的好選擇。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友論戰，有人認同原PO的看法，「有，看YT介紹旅遊，我看到畫面都飽了」、「關鍵就是台灣旅遊品質太差，有錢也不想花」、「代表台灣沒什麼好玩的，只剩吃，但久了也會吃膩，連台灣人都不支持國旅了」、「現在夜市都沒有什麼值得吃了，值得吃的也貴」。

也有一派人反對原PO的觀點，「去國外也是體驗各種當地美食啊」、「台灣人出國也老是在問有什麼好吃的」、「一堆人去日本也是這樣，一直吃有點無聊」、「你自己不爬山看水的」、「通常會覺得無聊，大概是興趣愛好太少，什麼都不想做，就只能吃」、「食物多樣性也是台灣特色之一，沒必要貶低」。

也有許多人舉例說，台灣山區可選擇的活動非常豐富，是旅遊的好選擇，「看跑山獸的例子，應該能發展百岳登山」、「我都是爬山看海，吃都是經過和隨便吃」、「那是你自己覺得，外國人來台灣，很喜歡去爬山，台灣有各種難易度的山，而且集中在一個島上，可以爬爽爽」、「明明可以去山區溯溪、爬山、攀岩、溪降或露營，講的好像台灣只剩吃的」。

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