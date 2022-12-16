女登山客柴山「率領獼猴大軍」走步道　專家點出3聚集原因

記者趙蔡州／綜合報導

有登山客日前爬柴山步道時，目擊一名婦人後方跟著一大群獼猴，而且一邊走數量還越來越多，過程中婦人還頻頻回頭望，完全不害怕包圍自己的猴子。影片曝光後，許多網友質疑，是不是婦人在餵食，才吸引獼猴包圍，行為恐影響獼猴生態，不過也有專家猜測，猴群情緒相當亢奮，可能是要去幫忙同伴助陣。

成姓網友14日在臉書社團「高雄柴山樂遊交流」分享影片，可以看見一名婦人走在柴山步道上，後面跟著數十隻獼猴，而且隨著婦人不斷往前走，兩側樹叢中不斷有獼猴跳出來加入隊伍，宛如將軍率領獼猴軍團上山一般，過程中婦人還頻頻回頭望，完全不害怕包圍自己的猴子，畫面相當壯觀。

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▲大批獼猴跟著婦人上山，不少網友質疑，婦人有偷餵食獼猴。（圖／網友授權使用）

影片一出立刻引發網友熱議，有人認為猴子是要去打群架，「好厲害啊，完全不怕」、「是要去打群架嗎」、「我會嚇死」，也有許多人質疑，應該是婦人在餵食，才會吸引獼猴聚集，「這個人明顯有在餵食，猴群才會圍繞她」、「聞到食物的味道吧」、「在偷偷餵食，不然猴子不會跟著走」。

根據《東森新聞》報導，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟推測，有3種情況會導致猴群出現影片中的情況，第一種是「可能前面有人在餵食」、第二種「獼猴以為有食物，所以整個族群跟上去」、第三種「前面可能有獼猴與其他族群發生衝突，牠們跟上去，是要去幫忙同伴助陣」。

針對餵食獼猴問題，玉山國家公園管理處曾指出，民眾的餵食行為，會對台灣獼猴帶來許多負面影響，除了改變獼猴原有的覓食行為外，嚴重更可能讓獼猴失去自主覓食能力，還會聚集在路邊等待人類餵食，甚至入侵遊客的轎車內搜刮或搶奪食物。

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