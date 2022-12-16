　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女登山客柴山「率領獼猴大軍」走步道　專家點出3聚集原因

記者趙蔡州／綜合報導

有登山客日前爬柴山步道時，目擊一名婦人後方跟著一大群獼猴，而且一邊走數量還越來越多，過程中婦人還頻頻回頭望，完全不害怕包圍自己的猴子。影片曝光後，許多網友質疑，是不是婦人在餵食，才吸引獼猴包圍，行為恐影響獼猴生態，不過也有專家猜測，猴群情緒相當亢奮，可能是要去幫忙同伴助陣。

成姓網友14日在臉書社團「高雄柴山樂遊交流」分享影片，可以看見一名婦人走在柴山步道上，後面跟著數十隻獼猴，而且隨著婦人不斷往前走，兩側樹叢中不斷有獼猴跳出來加入隊伍，宛如將軍率領獼猴軍團上山一般，過程中婦人還頻頻回頭望，完全不害怕包圍自己的猴子，畫面相當壯觀。

▲▼女登山客柴山「率領獼猴大軍」走步道　專家點出3聚集原因。（圖／網友授權使用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大批獼猴跟著婦人上山，不少網友質疑，婦人有偷餵食獼猴。（圖／網友授權使用）

影片一出立刻引發網友熱議，有人認為猴子是要去打群架，「好厲害啊，完全不怕」、「是要去打群架嗎」、「我會嚇死」，也有許多人質疑，應該是婦人在餵食，才會吸引獼猴聚集，「這個人明顯有在餵食，猴群才會圍繞她」、「聞到食物的味道吧」、「在偷偷餵食，不然猴子不會跟著走」。

根據《東森新聞》報導，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟推測，有3種情況會導致猴群出現影片中的情況，第一種是「可能前面有人在餵食」、第二種「獼猴以為有食物，所以整個族群跟上去」、第三種「前面可能有獼猴與其他族群發生衝突，牠們跟上去，是要去幫忙同伴助陣」。

針對餵食獼猴問題，玉山國家公園管理處曾指出，民眾的餵食行為，會對台灣獼猴帶來許多負面影響，除了改變獼猴原有的覓食行為外，嚴重更可能讓獼猴失去自主覓食能力，還會聚集在路邊等待人類餵食，甚至入侵遊客的轎車內搜刮或搶奪食物。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
涉貪助理費遭約談　高虹安移送北檢複訊
身體出現3症狀＝濕氣過重！ 　他揪主因嘆：很多人都有
姆巴佩「褲檔一大包」　嚇壞球迷
高虹安遭約談！若「達成這條件」 新竹市長須補選

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女登山客柴山「率領獼猴大軍」走步道　專家點出3聚集原因

準新娘目擊「婆家真面目」！大嫂悲慘地位讓她嚇壞　秒悔婚提分手

台灣原料藥近5成中國進口　王必勝回應了！

快訊／被太玄宮抹「惡意剪輯」攝影師不忍了發5點聲明

朋友欠錢不還　他問一句竟被狠嗆「區區365一直要」

車輛汰舊換新補助再擴大「最高3萬元」　明年元旦上路

12星座「局勢開始展露曙光」！年末運勢一次看　雙子有表現機會

學者估下波疫情：單日不超過2萬例　新冠何時「降第4類」中國成關鍵

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」　妹子曝超悲結局...老司機秒懂

嘉義藥師送藥亡！託夢「想睡一下」善心人生閉幕　兒哽咽：我接手

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

摩洛哥全隊五體投地謝球迷　無緣決賽仍創4大紀錄！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

女登山客柴山「率領獼猴大軍」走步道　專家點出3聚集原因

準新娘目擊「婆家真面目」！大嫂悲慘地位讓她嚇壞　秒悔婚提分手

台灣原料藥近5成中國進口　王必勝回應了！

快訊／被太玄宮抹「惡意剪輯」攝影師不忍了發5點聲明

朋友欠錢不還　他問一句竟被狠嗆「區區365一直要」

車輛汰舊換新補助再擴大「最高3萬元」　明年元旦上路

12星座「局勢開始展露曙光」！年末運勢一次看　雙子有表現機會

學者估下波疫情：單日不超過2萬例　新冠何時「降第4類」中國成關鍵

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」　妹子曝超悲結局...老司機秒懂

嘉義藥師送藥亡！託夢「想睡一下」善心人生閉幕　兒哽咽：我接手

高虹安深夜移送北檢　前法官當場嗆「貪汙犯！」18秒反應曝光

女登山客柴山「率領獼猴大軍」走步道　專家點出3聚集原因

「在一起」響應振興經濟動能　DID會員合作技術串聯日本觀光

高虹安若無法宣誓「新竹市長要補選」！她揭5關要過：沒那麼容易

家門前200m碰撞小貨車！花蓮男騎士倒地亡　媽媽目睹現場嚇暈

鄭仲茵女兒班導「太入戲」竟帶頭排擠！飆罵孩子：跟妳媽一樣搶人老公

「搖滾基隆城」樂團接力嗨唱　海港跨年7分煙火秀迎2023

準新娘目擊「婆家真面目」！大嫂悲慘地位讓她嚇壞　秒悔婚提分手

新北林口公車轉運站　榮獲第23屆國家建築金獎

快訊／涉貪助理費遭約談　高虹安晚間移送北檢不發一語

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

生活熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

快訊／被太玄宮抹惡意剪輯　攝影師不忍了

男遇地震逃命「摔出5鍋貼」！畫面曝光上萬人笑噴

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

12星座「局勢開始展露曙光」！年末運勢一次看

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

打巴掌之謎！對比12下無聲甩手　「一刀未剪片」曝光

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

藥師送藥亡！託夢「想睡了」兒哽咽：我接手

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

更多熱門

相關新聞

快訊／3人攀屋我尾山！1人迷途困峭壁

快訊／3人攀屋我尾山！1人迷途困峭壁

台中市消防局今(15日)上午11時32分接獲通報，台中市和平區屋我尾山登山步道麗陽線1.2k處傳出山域事故，初步了解，一支3人登山隊攀登屋我尾山，不料隊中卻有1人迷途，警消獲報後立即出動警消4人、林務局2人、山難救護義消3人上山搜救，並於下午1時40分尋獲受困峭壁、來自新竹的鄭男，幸其狀況穩定，目前已安全護送下山。

東部海域地震後5分鐘　登山隊報案遭落石擊傷

東部海域地震後5分鐘　登山隊報案遭落石擊傷

攀登加里山死亡意外　男性登山客倒臥山徑不治

攀登加里山死亡意外　男性登山客倒臥山徑不治

登山推薦台中「零陡坡」步道輕鬆攻頂

登山推薦台中「零陡坡」步道輕鬆攻頂

曾格爾懸賞未親自登頂證明　1細節遭起疑

曾格爾懸賞未親自登頂證明　1細節遭起疑

關鍵字：

獼猴登山

讀者迴響

熱門新聞

直擊！北京火葬場大爆滿

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

即／高虹安晚間移送北檢不發一語

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

四叉貓帶粥到北檢「給高虹安當宵夜」

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

女星結婚6年「行房1季僅1次」！

身體出現3症狀＝濕氣過重！ 　他揪主因嘆：很多人都有

法國隊多人掛病號！總教練揭可能元兇

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

快訊／被太玄宮抹惡意剪輯　攝影師不忍了

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面