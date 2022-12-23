美國「炸彈氣旋」來襲！最冷白色聖誕低溫零下56度　4千多航班停飛

▲一場巨大的冬季風暴將在美國上空盤旋幾天，風寒導致氣溫降至零度以下、帶來大量積雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球迎來極端的氣候變遷，其中來自北極的寒冷氣團從西向東吹拂進美國，將嚴重影響美國中部、東部地區，而這場暴風雪恐怕在五大湖地區形成「炸彈氣旋」（bomb cyclone），山區地帶的氣溫也會跌到華氏零下70度（攝氏零下56度），將會是美國有紀錄以來最寒冷的聖誕假期。統計指出，已有數千架航班被迫取消。

根據《衛報》，美國國家氣象局（NWS）預報員奧拉維克（Bob Oravec）曾於當地時間22日警告，隨著一股來自北極的寒冷氣團從西向東湧來，美國本土48個州、2億人將受極端天氣警報影響，至少4400個航班被迫取消，打亂全國各地民眾的旅遊與渡假計畫。

美國國家氣象局一份報告稱，「這場『強大的冬季風暴』將對美國中部與東部地區產生廣泛的破壞、以及潛在性的破壞影響。預測指出，破紀錄的寒冷與危及生命的風寒將在大平原上空蔓延至美國東半部。從22日晚間起，俄勒岡州西部、華盛頓州部分地區更可能出現嚴重的凍雨（freezing rain）。」

美國國家氣象局指出，重大異常風暴系統預估本周末將造成大雪、強風、危險的低溫等多種天氣災害，「這種令人印象深刻的天氣模式的最前線，是一股危險、破紀錄的冷空氣團，隨後是一股強大的北極冷鋒往南俯衝。21日是正式入冬的第一天，科羅拉多州丹佛氣溫從白天的華氏51度（攝氏10度）降至個位數。」

▲受炸彈氣旋影響，美國有4400個航班被迫取消，圖為芝加哥中途國際機場。（圖／路透）

美國航班追蹤資料網站FlightAware表示，原定21至23日起降的1700多個航班，包括進出美國的航班被迫取消。至於美國國鐵（Amtrak）取消了20多條路線的服務，主要集中在中西部地區。

報導指出，這場來自北極的風暴可能將於21至23日為美國中西部、北部帶來1英尺厚的積雪，且從北部平原至五大湖地區都有暴風雪。

美國總統拜登在白宮聽取天氣預報後，也趕緊向民眾溫馨喊話，「可不像是你小時候的下雪，這是很嚴肅的事情」，他呼籲民眾應該儘快執行旅遊或任何移動計畫，不然恐將威脅生命安全。

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