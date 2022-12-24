衛福部擬祭退燒藥限購令　專家搖頭「反而更亂」不嚴重都變嚴重

▲退燒藥搶藥潮，資料照。（圖／記者姜國輝攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸疫情嚴峻，出現大量搶藥潮，台灣也傳出搶藥寄中國大陸給親友應急的情況，衛福部擬祭藥物限購令因應。前食藥局長、陽明交通大學藥物科學院教授康照洲認為，單一廠牌或許有供應問題，但不需要太過強調這件事情，尤其又突然來一個限制令「本來不嚴重都覺得嚴重了」，引起民眾真的去搶購，反而更加混亂。

針對缺藥狀況，衛福部先前持續強調，普拿疼特定品牌確實有搶購，但同一成分藥物目前不缺。然而衛福部部長薛瑞元22日卻鬆口表示「若疫情嚴重，不排除嚴格管制相關藥物購買量。」中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝更喊話「若未來搶藥嚴重，會考慮實名制管制。」

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康照洲受訪表示，單一廠牌或許真的有供應問題，不一定那麼充足，但不需要為了單一廠牌太過強調這件事情。特別是現在又突然來一個限制令，民眾本來覺得不嚴重，現在都覺得嚴重了，反而會讓大家出現搶購行為，變的更加混亂。

▲陽明交通大學藥物科學院教授康照洲。（圖／ETtoday資料照）

康照洲舉例，新冠疫情最開始的時候，口罩也被掃光，但過一陣子就供應正常了，中國大陸現在的情況是因為解封，大家覺得感染人數會變多，一時市面上藥物短缺可以預期，不過就像口罩一樣，過陣子就會恢復正常，沒有必要自己恐慌。

康照洲說，針對藥品供需，確實應該謹慎，但食藥署已經透過公告，提醒民眾不要亂吃藥，還有其他很多廠牌，也去監控原料是否短缺，就足以讓民眾安心。現在卻是由指揮中心出面講這樣的話，就會讓大家覺得真的很嚴重。他感嘆，媒體已經很亂，政府這樣沒有安民心，反而讓大家更亂。

針對近期藥物的議題，康照洲在個人臉書發文指出「我是前食藥局長（現食藥署），止痛鎮熱，我買台灣製造藥品」。他說，國內乙醯胺酚約有70幾張藥證，台灣藥品的品質不錯，連中國大陸的人也都想買台灣的藥物，其實國人不用執著於特定品牌。

但針對大陸疫情，康照洲也示警，真正該憂心的應該是原料藥的問題。因為台灣許多藥物原料是從大陸進口，一旦他們國內需求變多，出口變少，很有可能會受到影響。