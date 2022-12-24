中年男跟老婆感情惹人羨！每晚卻夢見謀殺妻⋯催眠與心理師解謎

▲中年男子與妻子感情要好，他卻苦於每晚夢見用不同方式謀殺妻子⋯。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xFrame）



記者林育綾／綜合報導

催眠師與心理師搭擋合作，為每個上門的個案催眠，重現困住他們的夢境與幻覺，讓心魔在偵探式的催眠問答間一一浮現。其中一名案例，一位中年男子與妻子感情要好，家庭和生活都美滿，卻連續4年夢見用各種方式謀殺妻子、處理屍體，也經常驚醒後一身冷汗。

寶瓶文化近來出版《催眠師手記：無罪的嘆息》，該書強調，「催眠不為沉睡，而是喚醒。」作者高銘提到，「我們對心靈太忽視，每天照鏡子，通常只是整衣冠。我希望讀者能把內心擺在鏡子前，好好看看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他深入催眠與心理診療所，將真實案例改編成十餘則精采短篇故事，以推理形式抽絲剝繭，挖掘每段被埋藏在潛意識深處的祕密，看見脆弱、瘋魔的人性。

像是連夜夢見千手觀音的僧人尋求催眠，讓不曾被揭發的過往一一現形。而一名為人辯護脫罪的律師，卻無法赦免自己，她質疑法律，也自我懷疑。還有一位個案熱愛黑色，恨不得把自己也變成黑的，是因為想抹除自己的存在⋯。

▲男子連續續3、4年，經常夢見用各種方式毒殺妻子。（示意圖，請勿模仿／取自免費圖庫Pixabay）

其中有夫妻關係甚好的男子，卻連續3、4年，經常在夜裡夢見用各種方式毒殺妻子，再處理屍體；當他驚醒後，也總是嚇得一身冷汗，甚至想吐；不過在夢裡卻是一次比一次更冷靜。

當該男子第一次造訪時，催眠師甚至束手無策，評估「抓不到重點，無法進行催眠」，而且在現實中他也沒有對老婆不滿的想法，家庭也十分和樂美滿。

不過在心理師與催眠師談論後，發現了蛛絲馬跡，重聽錄音也猜到了關鍵原因，釐清該男子的夢境重點並非殺妻的暴力行為，而是在「處理屍體」，對應了該男童年的心理創傷造成的遺憾。

▲《催眠師手記》深入催眠與心理診療所，將真實案例改編成十餘則精采短篇故事。（圖／寶瓶文化）



《催眠師手記：無罪的嘆息》17篇真實改編、引人入勝的故事，也獲得台灣作家姜泰宇（敷米漿）、陳栢青、推理評論家喬齊安、臨床心理師蘇益賢等人推薦。