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病人真的會「自己選時間走」　醫目睹瀕死病患為1原因苦撐2周

▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲重症醫師提到，病人真的會「自己選時間走」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林育綾／綜合報導

這不是八點檔或小說！外傷及重症外科醫師唐貞綾以文字紀錄工作現場，這裡專門收治重症患者、瀕死病人，醫護人員跟時間賽跑，也與人性拔河，某次一位重度昏迷、心跳只剩下每分鐘40下、可能「隨時會走」的病患，為了確定妻小能被安頓，又撐了2周，讓她也感到不可思議，驚訝原來「病人會自己選時間走」的說法是真的。

唐貞綾目前在高雄醫學大學附設中和紀念醫院，擔任外傷及重症外科主治醫師，在醫院治療病人是她的工作，而寫作是治療自己的方式。近來出版《昏迷指數三分》新書，寫下社會破洞、善終思索、醫療暴力等，還有外傷重症椎心的救命現場，由寶瓶文化發行。

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▲▼病房,醫院,動手術,開刀,病人,急診,（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在第一急救現場，常看到各種意想不到的狀況。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

她在第一現場看到各種意想不到的情況，例如有社工送來被家暴急診的幼兒，除了呼吸微弱，全身是傷、身體比貓還輕，他3歲的腦竟因嚴重受虐，萎縮得像80歲老人。還有混江湖的孩子瀕臨腦死，老父親悲傷地拒絕捐出器官，只因深信，「他心是壞的，全身器官一定也是壞的。」

甚至有酒駕撞死人的傷患，在接回斷掉的右手後，每天一到車禍時間點，那手便不受控地掐向他的脖子，像有了自己的生命⋯。另有明日之星在升上主治醫師當天，選擇跳樓自殺。

光怪陸離的案例，都取材自真實故事，但情節及病患個資皆經過修改。而每個生命，其實都是一個個不容忽視、需要探討的重要議題。

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲每個病人背上承擔的生命，其實是一個又一個不容忽視、需要探討的重要議題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

她在一次接觸到一位病人阿原，30多歲，在工作時頭部受創，送醫急救。進到加護病房時，頭上包著紗布，身上插著眾多管路，昏迷指數三分，是最重的完全的昏迷，不只對語言指令沒反應，對疼痛刺激也完全沒有反應。

而一周過去，阿原又因為遲發性顱內出血，開了第二次刀，卻還是一點清醒的跡象都沒有，心跳、血壓也都呈現中樞神經衰竭的情況。收縮壓40 mmHg、心跳只有每分鐘40下，「照常理推斷，應該很快會走。」

不過阿原姊姊跑來病房求助醫生「能不能再幫他撐兩個禮拜？」讓她也為難表示，目前能使用的升壓劑和強心劑，劑量都是最高了，以他的狀況別說兩周，隨時過世都有可能。

但對方苦求，「只要再過兩個禮拜，再兩個禮拜！阿雪（阿原的妻子）就能領阿原的補助。如果領得到，多少能幫幫他們母子往後的生活。但要是領不到⋯⋯」她哭得泣不成聲，「他們母子倆要怎麼辦哪！」

兩周後，姊姊一拿到補助核可的文件，就急忙趕來到院，她俯身輕聲在弟弟耳邊說「你可以安心了」。當天一整個早上，阿原就像過去那兩周，維持40 mmHg收縮壓、每分鐘40下的心跳不變；但就在中午會客時間，阿雪帶著孩子來探望他之後，所有數字便緊接著直落到零。

「姊姊和阿雪向我道謝，謝謝我讓阿原撐過這兩個禮拜。可是我想她們最該感謝的是躺在病床上，在我們都以為不可能的情況下，努力地撐了兩個禮拜的阿原。」

▲▼唐貞綾《昏迷指數三分：社會破洞、善終思索、醫療暴力……外傷重症椎心的救命現場》（圖／寶瓶文化）

▲唐貞綾寫下《昏迷指數三分》。（圖／寶瓶文化）

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