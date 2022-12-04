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全班27名同學「有26人討厭他」　班導問1問題⋯舉手全部放下

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲班上有個孩子，全班27名同學之中，有26人討厭他⋯⋯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／黃俊堯

摘自／寶瓶文化《當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能

班上有個孩子，全班27名同學之中，有26人討厭他，對他口出惡言、毫不體貼，處處針對他，甚至有時候想要動手打他。

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在我中途接班時，原本的班導就向我提醒過這個狀況。而我僅僅接班一個禮拜便發現，原班導講得一點都沒錯，這個孩子的人際關係真的有太大、太大的問題。

他的衛生習慣極為不好，反應遲鈍（先天因素）。他看不懂他人的臉色，喜歡在別人玩到一半時，硬插進遊戲中。他觀察其他同學會開玩笑地打來打去，便也開玩笑地對同學說：「來打我啊！來打我啊！」結果他就被打了。

但是，這個孩子做事很用心。打掃時間，我請他幫忙擦黑板。這是我人生第一次遇到擦黑板比我乾淨的學生（我過去帶的小朋友曾稱讚「俊堯老師超會擦黑板的，沒看過黑板可以擦得這麼乾淨」）。只要是我交代的事情，這孩子總是很認真、很認真地去做，即使做得不好，他依然很認真、很認真。

●有些先天病狀反映在心理，我們唯獨了解，才能瞭然

一天上社會課時，社會老師請小老師收習作。這孩子就是社會小老師，但同學們卻說：「老師，我們班沒有社會小老師。」坐在教室後面的我默默地聽著，同時思考著。

下了課，我拜託社會老師以幫忙的名義支開那個孩子。

我問全班：「有沒有人很討厭他的？麻煩你舉手，老師保證不會罵人。」班上有大約八成的孩子舉起手。

我繼續問：「請問有沒有人很希望他馬上轉走的？如果有，請你把手繼續舉著。」

許多矗立在空中的手臂漸漸地放軟下來，收回自己的身體旁。但仍然有五隻手臂屹立不搖地高舉著，所以我問了他們原因。回答不外乎這些問題點：衛生整潔的習慣不好、不善觀察他人的臉色、愛亂入別人的遊戲等。每一點我都很贊同，一一附和說：「如果是我，我也會很不爽。」

接著我再問：「有沒有人希望他最好能馬上消失在這個世界上的？有的話，請你把手繼續舉著。」

五隻屹立不搖的手臂被這個鋒利的問題震懾住了⋯⋯沒有人再堅持下去。

「老師最近聽到一個故事，想和你們分享。」我說起剛剛在社會課時，腦海浮現的一段內容——

老師很怕你們的成長過程中，在學校遇到一種現象，這種現象可能發生在每個時代、每間學校，它叫——「霸凌」。而其中，老師認為最容易將人逼上絕路的霸凌，就是「關係霸凌」。心理學家阿德勒曾經說過，人生所有問題，皆來自人際互動。關係霸凌就是一種長期的人際互動冷落與排擠。

許多年前，澳洲有位小男孩，一出生便沒有下半身，經過搶救後，他存活下來。但他有因為活下來，從此一輩子過得幸福又快樂嗎？並沒有。

在小學階段，同學稱他為怪物、惡魔，叫他不要出現在世界上嚇人。他被同學當成球，一天丟到垃圾桶、一天丟到廚餘桶，還有同學拿美工刀劃他的軀幹⋯⋯這樣的日子一天又一天地循環著。這個男孩，就是你們熟悉的力克．胡哲。

有沒有人知道小力克在小學階段，有多少次想自我結束生命？答案是超過十次。如果是我只擁有一半的身體，我也寧願不要活了，更何況每天都被同學當作怪物，周遭的環境更會讓我認為自己不值得活在這世上吧！

▲▼ 霸凌,熊（圖／取自Pixabay）

▲大家畢業後就永遠不再碰面，但這些他所面臨的困擾，卻可能伴隨著他一輩子。（示意圖／取自Pixabay）

聽完我分享的故事，有個孩子立刻舉手說：「老師，可是力克．胡哲是沒辦法改變的，班上這位同學是可以改變的。」

我反問：「你看過他的診斷報告書嗎？」他搖搖頭。我接著說——

有些先天病狀反映在身體，我們一目瞭然。然而，有些先天病狀反映在心理，我們唯獨了解，才能瞭然。

有沒有人想過，他有多羨慕你們。他好羨慕你可以把桌面收得這麼乾淨；他好羨慕你不會因為空氣品質差而一直流鼻水；他好羨慕你解數學時都不會卡住；他好羨慕你字可以寫得好端正；他好羨慕你可以擁有朋友⋯⋯但這些羨慕，他卻一個都做不到。

生命是一段連續而不可逆的現象，每個人的童年都只有一次，你跟他當同學也就兩年，最多六年。現在大家六年級，一年後畢業了，可能你們就永遠不再碰面，但這些他所面臨的困擾，卻可能伴隨著他一輩子。

老師沒有要你們當他的朋友，但我希望我們能一起合作，讓他長大後，有一天回想起求學歷程時，他會說，我覺得我的六年級同學們對我很好，至少，他們把我當同學。

●即使無法喜歡一個人，但至少可以包容與體貼

幾個月後，和班上的一個男生聊天，他是當初對那個孩子十分不友善的其中一位。我問他：「你現在還是很討厭他嗎？」
他搖搖頭，回答：「不知道為什麼，自從老師叫我們不用當他的朋友，只要當他的同學就好，我就覺得只是當同學，好像沒有那麼難。雖然他還是有他自己的衛生問題，但現在的我不像以前那樣討厭他了。」

回想這幾個月的改變，很多人可能想問我：「班上同學有變得喜歡他了嗎？」

以前，只要他的衛生紙一掉到地上，必然馬上引來其他同學的嘲諷或揶揄。但是現在，當一樣的事情發生時，我看到的是周圍的同學小小聲地提醒他，要他趕快把垃圾撿起來。

以前，同學們絕對不會讓他碰到自己的物品，不管是水壺、跳繩，甚至是聯絡簿，只要一被他碰到，就迅速拿去擦拭、消毒，甚至大發雷霆地對著他吼叫。但現在，由於我常常帶著這孩子去洗手，也一起幫忙他整理桌子，在改善衛生環境之後，我發現，班上原有的那股厭惡、排斥感開始減少，甚至到最後開始接受他幫忙發聯絡簿。

以前，任何遊戲都會因為他的靠近、旁觀，而直接中斷。但是現在，我卻看到同學們願意讓他在一旁觀看，甚至有時候還願意讓他一同排隊加入遊戲。

所以如果要問我，同學們有開始變得喜歡這個孩子嗎？我認為，要談得上喜歡並不容易，但是他們在相處上，確實多了一份包容與體貼。

經歷這件事情之後，我發現有時候霸凌或排擠的行為是從眾的。當班級內開始產生這股「針對」的氛圍，原本沒有想法的孩子，也會一股腦地加入排擠的行列，為了討厭而討厭；而原本就討厭他的孩子則變得更變本加厲，明目張膽。

然而，若大人願意花心思，用適當的方式引導，無論是從眾行為或變本加厲，孩子們之間形成已久的氛圍是有機會被改變的。

▲▼當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能》，作者黃俊堯，台北市碧湖國小老師。從〈他是我同學〉這篇文章的近四萬次網路分享開始，有機會和更多家長與老師交流教學、陪伴孩子的理念，喚醒孩子的同理心，並直視教育現場最難處理的霸凌問題。

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