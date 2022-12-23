北市力行國小學童吃餿水案！衛生局開罰12萬「再揪3缺失」

▲北市力行國小因營養午餐業者疏失，害兩名學童喝下餿水湯。（圖／翻攝自Facebook／力行國小）

記者洪巧藍／台北報導

台北市立力行國小驚傳營養午餐團膳業者作業疏失，把上周回收的餿水湯誤送到一年級某班，導致有兩名學童喝下肚事件。北市衛生局今（23）日公布調查結果，變質湯品為111年12月16日製作並於室溫放置逾2日以上，已違反食品安全衛生管理法，裁罰午餐供應業者新臺幣12萬元。

北市衛生局說明，同日查核餐點製作場所，查有烹調區管路汙漬、未確認產品品質及運輸管制未有防止交叉污染措施等衛生缺失，限期於111年12月23日改正完成，後續將於業者恢復供餐時進行複查，複查仍未改正者，將依違反食品安全衛生管理法可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

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北市衛生局呼籲食品團膳業者，食品從原料進貨、製作、調配及配送等流程應訂定標準流程避免交叉污染、誤用等情事發生。消費者食用即食食品，若食用當下發現有異味、變質等情事，應第一時間停止食用，避免造成身體危害。

▲▼台北市力行國小12月19日的營養午餐菜單，原本供應的湯品應為蒜頭雞湯。（圖／取自教育部校園食材登錄平台）

力行國小周一（19日）傳出因營養午餐業者疏失，廚房新手不熟悉配送程序，剛好上周五有班級漏收廚餘湯品，配送人員又誤拿送到一年級某班，而該班老師在盛湯給學生時，雖有聞到怪味，但以為是廠商特殊的調味，直到有兩名學生喝了跟老師反映，一問之下，才知道是廠商出的大紕漏。

離譜情事，引發全國熱議。校方緊急召開會議追究廠商責任，決議自周三（21日）起停止供餐2周、違規記點開罰2.6萬元。校張黃國庭表示，力行國小是營養午餐的中心學校，負責供餐的上將食品公司，同時供應鄰近永建國小、實踐國小、明道國小共4所學校的營養午餐。他也坦言，該業者目前是「留校察看」階段，不排除重啟4校會議，擬停止供餐到學期末，下學期更換新的廠商。

而上將食品總經理洪世源指出，對於漏收又誤送的缺失，感到很抱歉，也已到校親自向學生和家長致歉，所幸不小心誤食的學生，身體都沒有大礙，坦言內部SOP沒有管控好，人員訓練不夠周全，會徹底檢討改進。