小姑狂邀「和婆婆3人裸泡」　老公1句話傻眼！人妻崩潰：該聊什麼

▲小姑邀約「女人的泡湯」，讓原PO傻眼了。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「小姑和婆婆邀我一起泡裸湯！」一名人妻哀號，本來沒參加家庭旅遊，豈料老公臨時有公事，便希望原PO代替出遊，還說服「錢都付了很浪費」。更傻眼的是，連小姑也熱情私訊邀約，而老公認為原PO偶爾與家人培養感情，令原PO崩潰求問「都沒穿衣服，只能瘋狂眼神接觸吧？我該聊什麼...想到就好頭痛！」

一名女網友在Dcard表示，老公前陣子安排全家去谷關泡溫泉，完全沒興趣的原PO，當下以工作為由而婉拒，豈料老公前幾日臨時得知有公事，因此也無法去泡湯，於是希望原PO能代他出遊，「不然錢都付了很浪費！」

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不僅如此，小姑也熱情傳簡訊邀約，很希望原PO一起去，還強調可一起泡「女人的溫泉」。一番話讓原PO面有難色直呼，自己和婆婆、小姑一起泡裸湯，「我的天啊超尷尬的啦，我實在很不想去。」

老公也頻頻說服原PO不要浪費錢，偶爾也該跟他家人培養感情，加上小姑真的瘋狂私訊。盛情難卻之下，原PO只能崩潰求問，「大家有跟婆家泡裸湯的經驗嗎？泡裸湯是不是不能穿泳衣？都沒穿衣服，只能瘋狂眼神接觸吧？我該聊什麼...想到就好頭痛！」

文章曝光後，一票網友胡鬧回應，「聊彼此的奶子，觀察她們的奶子，她們就會覺得妳超怪，以後不敢約妳了」、「妳老公會跟岳父培養感情，然後一起泡裸湯比大小嗎」、「老婆就不想要去了，老公不幫忙擋掉還跟著慫恿？我媽不想和婆家多接觸，我爸也是擋好擋滿20幾年」、「我連自己家人都不敢泡裸湯了，何況是婆家」、「有距離最美，她們沒有其他朋友了嗎」。

也有網友認真給建議，「還是就說妳經期？能一起渡假但不方便泡湯呢」、「有一就有二，如果真的不想就拒絕，不要為難自己」、「不想要就直接說，到底有什麼好不說的...都是家人，這也不說那也不說，結婚也太累了」、「如果是我，會把先生那一份裸湯溫泉的錢給先生，不要再拜託我去」。

▼原PO哀號，要裸身與婆婆與小姑坦誠相見，超尷尬。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

