踩到這根險截肢！13歲弟「10cm電子煙」插入腳底　X光一照超驚悚

▲ 貝內特踩到電子煙發生感染，差點就要截肢。（示意圖／記者游芳男攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起恐怖意外，一名13歲少年一腳踩在路邊被丟棄的電子煙上，沒想到電子煙竟從腳底直接戳進他體內，當場刺穿他的骨頭，讓他痛到不行，且骨折後發生感染，一度面臨截肢，令家人差點崩潰。

Docs told my son, 13, he could lose his foot after he stepped on a plastic vape https://t.co/27CSHvFZdG — The Sun (@TheSun_NI) December 22, 2022

根據《太陽報》，13歲少年哈力．貝內特（Harley Bennett）的腳跟被一根長約4英寸（約10公分）的拋棄式電子煙刺穿，先是穿過他的運動鞋再刺進體內，必須接受手術。但外科醫師警告，由於他的腳跟骨折感染，恐怕需要截肢。

意外的起因是貝內特和友人發現被丟棄的一次性塑膠電子煙，試圖將電子煙像可樂罐一樣踩扁。他事後坦言，「我當下沒有多想，我不知道該怎麼解釋，就這樣踩了下去，它就直直刺進我的腳裡，真的很痛。」

他的媽媽羅賓森（Samantha Robinson）透過電話得知此事，趕緊將貝內特送醫，X光一照發現電子煙幾乎完全插進他腳後跟的骨頭，但他當時穿著價值200英鎊（約新台幣7400元）的鞋子，鞋底很厚，卻一路穿過鞋襪刺穿骨頭，醫護人員從沒見過這種案例，護士全都目瞪口呆。

貝內特在醫院注射抗生素和止痛藥，並接受2小時的手術或皮膚移植，6小時後順利出院，但手術前醫師警告他可能需要截肢，卻在他和家人心中留下陰影。

母親羅賓森（Samantha Robinson）坦言，「我覺得又害怕又難過。我更擔心哈力，害怕看到他有多害怕。」他的祖母基恩（Andrea Keen）也說道，「你能想像被告知可能會失去你的腳嗎？他才13歲，這太可怕了。」

貝內特則表示，「當醫生告訴我可能會失去我的腳時，我就感覺很有壓力，康復的過程也是」，所幸出院後好轉許多，「現在疼痛的狀況已經好很多了」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》