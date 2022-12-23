　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鐵道局女官員遭強拍裸照！女特助撂黑幫逼放水　二審加重判賠3百萬

▲▼ 。（圖／資料照）

▲華盛營建蘇姓女特助涉嫌擄人強拍裸照，二審改判華盛與蘇女應給付300萬元。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

華盛營建工程公司承攬台中鐵路高架捷運化工程，2015年間因工程延宕要被開罰，華盛營造的蘇姓女特助竟為此唆使黑道，將鐵改局（現為鐵道局）的一名女官員擄走，並且強拍裸照恐嚇「不要多管閒事」，被判刑2年6月定讞。民事部分，被害人向蘇及華盛求償1000萬元，一審判賠600萬元，蘇及華盛需付4成即240萬元；雙方不服判決提出上訴，二審認蘇犯行明確，提高參與責任至5成，改判應給付300萬元。可上訴。

判決指出，華盛公司於2012年6月得標承攬台中鐵路高架捷運化工程531標工程，包括松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站等5個車站，但因工班不足等原因施工延宕，無法在合約時間內完成。由於華盛公司董事長蘇姓女特助與台鐵中工處長交好，中工處長表示不予開罰，但鐵改局的鄭姓主任則主張要依法對華盛開罰。

為避免受罰，2015年4月間蘇姓女特助透過新竹建商盧銀龍找人跟監鄭女，企圖拍到她蹺班，或是可以栽贓婚外情的事證，但發現對方其實未婚後，曖昧對象也已喪偶，沒有道德責任可以譴責，便在同年7月27日指示同夥，將鄭強押到新竹縣竹東火葬場工寮強拍裸照，恐嚇「叫妳好好工作，不要多管閒事」、「報警就把裸照PO上網」。

鄭表示，自己為保護國家利益依法開罰，卻遭蘇女等人綁架拍裸照，造成自己身心受創，對蘇女、華盛求償精神撫慰金1000萬元；蘇女妨害自由部分，刑事判刑2年6月確定。

蘇女否認參與綁架拍裸照、恐嚇一事，無實際妨害自由行為，華盛公司則認為蘇的所作所為與在公司的職務無關，連帶對華盛求償無依據，求償金額過高。

法院審酌，依據刑事相關判決，蘇女受僱華盛，為避免其受罰，而有動機蒐集鄭的不利證據，且蘇也會不定時打電話給同夥，確認是否認真監看鄭，足認蘇確為實際主導監看、偷拍之人，且因無法得手，才指示用更激烈手段綁架拍裸照，要逼鄭離職。

一審認為，蘇指示綁架鄭，企圖影響公共工程執行，顯目無法紀、加害程度重大，造成鄭尊嚴貶損、身心俱創，認定蘇侵害隱私、自由權部分，應給付600萬元，而華盛公司也需負連帶給付責任，蘇身為主導者，指示其餘5人綁走鄭，蘇、5名共犯各應負40％、60％責任，但由於鄭女遲未對其餘5名共犯求償，請求權已逾2年時效而消滅，因此判蘇與華盛連帶賠償鄭240萬元。

被害女主管、蘇女及華盛不服提起上訴。台中高分院認為，蘇女犯行明確，而她受僱華盛公司，華盛需負連帶給付責任，故蘇女、華盛應負擔50％之賠償義務，始為公平適當，改判賠600萬元的5成，即為300萬元，盧等5人則負擔剩餘50％之賠償義務。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
變貴了！　台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價
快訊／3連霸奧運金牌！　陸選手被驗出禁藥
稀有「天馬神獸」現身！　研究員嗨：真的四不像
台人最愛Google「這2字」！　月搜尋988萬次
LIVE／寒流急凍冷到明年！林飛帆轟黃偉哲鄉愿　郭再欽對幹退
要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　俄魔鬼人妻下場慘了
快訊／遭林飛帆轟「集體鄉愿」　黃偉哲回應了
柯文哲打包收拾辦公室！　留下「蔡英文這本書」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他獨押阿根廷中3.9萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

還是朋友？違停見警「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　逃22年因1根菸頭落網...惡男起訴

鐵道局女官員遭強拍裸照！女特助撂黑幫逼放水　二審加重判賠3百萬

快訊／新莊街友凍死菜園！里長前晚才通報...公部門錯失救援機會

台南議長選舉傳恐嚇！議員遭逼「投自己或缺席」　阻他支持郭信良

瑞芳陰陽海驚見無名屍！手指只剩白骨　警靠大數據分析助死者返家

名醫蘇怡寧挨告遺棄！　父控「賺最多卻拒探病母」只盼他回家　

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

他獨押阿根廷中3.9萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

還是朋友？違停見警「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　逃22年因1根菸頭落網...惡男起訴

鐵道局女官員遭強拍裸照！女特助撂黑幫逼放水　二審加重判賠3百萬

快訊／新莊街友凍死菜園！里長前晚才通報...公部門錯失救援機會

台南議長選舉傳恐嚇！議員遭逼「投自己或缺席」　阻他支持郭信良

瑞芳陰陽海驚見無名屍！手指只剩白骨　警靠大數據分析助死者返家

名醫蘇怡寧挨告遺棄！　父控「賺最多卻拒探病母」只盼他回家　

被罰站？黑狗「被關在廁所」發抖緊盯馬桶　旁邊出現一隻陌生鵝

退休日子太無聊？　中高齡人力創造退休後「第2曲線」

醫師自爆打「干擾素」出奇效！　接診逾4000病人未感染新冠

他獨押阿根廷中3.9萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

盤點6間五星飯店 ！開箱全台唯一無邊際泳池　絕美山景房賞無盡雲海

家事移工1／1起可在雇主家自主防疫　快篩陰可工作

楊祐寧現身《營業中》攝影機都拍他！　鬼鬼心花怒放：炎亞綸不帥了

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

社會熱門新聞

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

吳怡農拜會里長遇車禍　跪地護人畫面曝

即／苗栗機車碰撞連結板車　騎士上身遭輾碎慘死

三重男偷200萬被7人圍毆　頭重創慘死

台南經發局長涉貪　超狂背景起底

OL稱被逼與人夫同事外遇　1原因慘輸

陳凱凌涉貪羈押　坦承收錢接受性招待

毛豆吃過的再上桌　涓豆腐出大包急下架

情敵穿內褲躺前妻家　醋男殺紅眼吊門把勒死他

人夫傳裸照！小三纏綿嬌喊：今天用的很開心

人夫愛「喝茶吃魚」　慘被淨身出戶

蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被當顧問人頭

加油站員工勸阻不要抽菸　竟慘遭車主一頓痛毆

「10公尺巨石」壓爛濟公廟　廟公驚恐爬出瓦礫堆

更多熱門

相關新聞

父子騎車遭人埋伏！後座高三生遭利刃「捅屁股」

父子騎車遭人埋伏！後座高三生遭利刃「捅屁股」

新北市中和一名父親21日騎車載2兒子去上課，3人才剛出門，行經中正路211巷時，突然遭到3煞埋伏潑灑辣椒水，父子3人中招後痛苦跳下車，但惡煞仍不放過，拿出摺疊刀衝向乘坐機車後座的18歲高三生，扭打後把整支刀插進高三生的臀部！3煞見血後逃跑，警方於22日凌晨逮到3煞，犯案動機揭曉。

桃鐵地下化拚119年通車！耗資近5億平鎮臨時站要拆除　壽命僅4年

桃鐵地下化拚119年通車！耗資近5億平鎮臨時站要拆除　壽命僅4年

網友「姊姊」誘女童交換裸照　真實身分曝

網友「姊姊」誘女童交換裸照　真實身分曝

女牙醫拒絕求婚　被40名男闖家裡綁架

女牙醫拒絕求婚　被40名男闖家裡綁架

男生愛傳GG照調情？研究揭2動機　「以為女生喜歡」

男生愛傳GG照調情？研究揭2動機　「以為女生喜歡」

關鍵字：

華盛營建女特助裸照擄人鐵改局鐵道局

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面