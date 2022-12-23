鐵道局女官員遭強拍裸照！女特助撂黑幫逼放水　二審加重判賠3百萬

▲華盛營建蘇姓女特助涉嫌擄人強拍裸照，二審改判華盛與蘇女應給付300萬元。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

華盛營建工程公司承攬台中鐵路高架捷運化工程，2015年間因工程延宕要被開罰，華盛營造的蘇姓女特助竟為此唆使黑道，將鐵改局（現為鐵道局）的一名女官員擄走，並且強拍裸照恐嚇「不要多管閒事」，被判刑2年6月定讞。民事部分，被害人向蘇及華盛求償1000萬元，一審判賠600萬元，蘇及華盛需付4成即240萬元；雙方不服判決提出上訴，二審認蘇犯行明確，提高參與責任至5成，改判應給付300萬元。可上訴。

判決指出，華盛公司於2012年6月得標承攬台中鐵路高架捷運化工程531標工程，包括松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站等5個車站，但因工班不足等原因施工延宕，無法在合約時間內完成。由於華盛公司董事長蘇姓女特助與台鐵中工處長交好，中工處長表示不予開罰，但鐵改局的鄭姓主任則主張要依法對華盛開罰。

為避免受罰，2015年4月間蘇姓女特助透過新竹建商盧銀龍找人跟監鄭女，企圖拍到她蹺班，或是可以栽贓婚外情的事證，但發現對方其實未婚後，曖昧對象也已喪偶，沒有道德責任可以譴責，便在同年7月27日指示同夥，將鄭強押到新竹縣竹東火葬場工寮強拍裸照，恐嚇「叫妳好好工作，不要多管閒事」、「報警就把裸照PO上網」。

鄭表示，自己為保護國家利益依法開罰，卻遭蘇女等人綁架拍裸照，造成自己身心受創，對蘇女、華盛求償精神撫慰金1000萬元；蘇女妨害自由部分，刑事判刑2年6月確定。

蘇女否認參與綁架拍裸照、恐嚇一事，無實際妨害自由行為，華盛公司則認為蘇的所作所為與在公司的職務無關，連帶對華盛求償無依據，求償金額過高。

法院審酌，依據刑事相關判決，蘇女受僱華盛，為避免其受罰，而有動機蒐集鄭的不利證據，且蘇也會不定時打電話給同夥，確認是否認真監看鄭，足認蘇確為實際主導監看、偷拍之人，且因無法得手，才指示用更激烈手段綁架拍裸照，要逼鄭離職。

一審認為，蘇指示綁架鄭，企圖影響公共工程執行，顯目無法紀、加害程度重大，造成鄭尊嚴貶損、身心俱創，認定蘇侵害隱私、自由權部分，應給付600萬元，而華盛公司也需負連帶給付責任，蘇身為主導者，指示其餘5人綁走鄭，蘇、5名共犯各應負40％、60％責任，但由於鄭女遲未對其餘5名共犯求償，請求權已逾2年時效而消滅，因此判蘇與華盛連帶賠償鄭240萬元。

被害女主管、蘇女及華盛不服提起上訴。台中高分院認為，蘇女犯行明確，而她受僱華盛公司，華盛需負連帶給付責任，故蘇女、華盛應負擔50％之賠償義務，始為公平適當，改判賠600萬元的5成，即為300萬元，盧等5人則負擔剩餘50％之賠償義務。