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桃鐵地下化拚119年通車！耗資近5億平鎮臨時站要拆除　壽命僅4年　

▲▼平鎮站。（圖／鐵道局）

▲平鎮站。（圖／鐵道局）

記者李姿慧／台北報導

桃園鐵路地下化工程平鎮段已動工，其餘標案預計明年陸續發包施工，目標第一階段為桃園、內壢、中壢三站切換地下化新站體，118年4月通車；第二階段其餘5站將於119年7月通車，其中耗資6.13億元興建鳳鳴臨時站將保留作為咖啡廳或自行車補給站，砸4.97億元興建的平鎮臨時站則將拆除，壽命僅4年。

「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」路線，北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，改建3座既有車站包括桃園、內壢、中壢，新建5座通勤車站包括鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮，全長17.9公里，總建設經費約1048億元，計畫期程至119年底，分2階段通車，第1階段桃園、內壢及中壢站118年4月通車，第2階段新建5座通勤站119年7月通車。

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▲▼交通部鐵道局北工主任工程司黃士銘說明桃園鐵路地下化工程進度。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部鐵道局北工主任工程司黃士銘說明桃園鐵路地下化工程進度。（圖／記者李姿慧攝）

交通部鐵道局北部工程處主任工程司黃士銘表示，桃園鐵路地下化計畫部分已進入細部設計，部分工程開工，3個既有車站改建成地下車站，並新建5做通勤站，切成8個主題工程標，其中最大標案平鎮段C18標145億元已經發包，因應地方訴求希望先設臨時站培養運量，鳳鳴和平鎮增加兩個臨時站，相關工程也已經開工；其他主體標預計明年陸續完成發包。

根據規劃，鳳鳴臨時站耗資6.13億元，預計113年11月啟用，未來等永久站完工啟用後，臨時站規劃保留，將作為咖啡他或自行車補給站，並增設第三軌提供列車待避；平鎮臨時站耗資4.97億元，115年5月啟用，未來119年7月永久站啟用後，因為未來與公路有衝突，因此耗資近5億元的平鎮臨時站將會拆除，壽命僅4年。

▲▼鳳鳴站。（圖／鐵道局）

▲鳳鳴站。（圖／鐵道局）

鐵道局表示，為呼應地下化通車前，其路段前後鳳鳴、平鎮二站可先行通車，儘早疏解交通瓶頸的民意訴求，鐵道局奉行政院核定執行「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」、「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」，目前正如火如荼辦理臨時站相關工程，預計113年11月及115年5月分別完成鳳鳴臨時站及平鎮臨時站，先行投入台鐵旅運服務，及早提供當地居民更為便捷的大眾運輸服務。

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