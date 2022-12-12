網友「姊姊」誘10歲女童交換裸照　真實身分曝光…下場慘了

▲男子佯裝為女性身分，在網路上誘騙女童傳送裸照。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃資真／桃園報導

桃園一名從事電子業的黃姓男子在交友軟體上認識年僅10歲的女童，佯裝無害的「姊姊」，得手女童的洗澡影片以及裸照，女童母親發現後趕緊報警。桃園地院依以詐術使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪判處3年6月有期徒刑。

判決指出，黃男透過交友軟體「SAY HI」認識10歲女童小冰（化名），2021年5月1日起雙方交換LINE開始聊天，黃男從網路上下載其他女性的頭像，自稱是「姊姊」。

之後黃男傳送女性裸照謊稱是自己的照片，要求小冰也得傳送相同的照片，使小冰信以為真，於5月2日晚間接連傳送洗澡影片、下體照，小冰母親後氣得報警處理。

審理時黃男辯護人辯稱，2人是合意交換照片，並未違反小冰意願，但法官根據黃男警詢時說法，他之所以會掩飾男性身分，是因為用女性身分比較好聊天，藉此讓對方卸下心防，到了一定程度時就會彼此提供裸照，達到自己的生理需求，此舉也確實降低小冰心防，致使小冰誤信而陷於錯誤，因此不採信辯護人辯詞。

法官考量黃男遭警方查獲時即深知悔意，並坦承全部犯行，且與小冰及其家屬以32萬元達成調解，犯後態度尚可，依以詐術使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪判處3年6月有期徒刑。全案仍可上訴。