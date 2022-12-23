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全聯跨年咖啡買1送1！元旦1元喝美式　年終狂灑優惠一次看

▲▼全聯實體門市、PXGo!全聯線上購，祭出聖誕和跨年優惠。（圖／業者提供）

▲全聯跨年熱美式「買1送1」，元旦自帶杯還能享1元喝美式。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

進入2022年倒數時刻，全聯12/31~2023/1/1推出OFF COFEE熱美式「買1送1」；而元旦當天自備飲料杯購買熱美式，只要1元，每店限量100杯。此外「PXGo!全聯線上購」也有聖誕優惠，使用「全支付」加碼單筆消費滿1千元就送1千福利點，還有限時3天尋找折扣碼遊戲，就有機會享整單25折；「全聯小時達」也祭出滿千折百活動。

歡慶聖誕節及跨年，「PXGo!全聯線上購」12/23~12/25限時3天，推出五大主題活動，包括：一、購買分批取、預購商品，使用「PX Pay支付」單筆消費每滿1000元以上，可獲得800福利點數；使用「全支付」單筆消費每滿1000元以上，則可獲得1000福利點數。

▲▼全聯實體門市、PXGo!全聯線上購，祭出聖誕和跨年優惠。（圖／業者提供）

▲「PXGo!全聯線上購」使用「全支付」單筆消費每滿1000元以上，可獲得1000福利點數。（圖／業者提供）

活動二，尋找APP活動畫面中的折扣碼，購買預購商品最高享「25折優惠」，最高可折1000元；購買小時達商品最高享5折優惠，最高可折200元。活動三，OFF COFFEE美式、拿鐵或是阪急麵包，優惠價一組500元，活動期間任買2組加贈1225福利點，回饋超過12%。

活動四，生鮮雜貨外送「全聯小時達」限定，12/23~12/29結帳輸入折扣碼【PARTY9】，單筆消費滿1000元，現折100元。活動五，歡慶元旦，限時4天12/30~2023/1/2，每日限量前500名購買OFF COFFEE美式的會員，贈送300福利點，活動換算價每杯19元，使用自帶杯再折8元，等同最低只要11元。另外阪急麵包也有「買11送4」，活動換算價每個只要22元。

▲▼全聯實體門市、PXGo!全聯線上購，祭出聖誕和跨年優惠。（圖／業者提供）

▲全聯調理品牌美味堂推出「紐奧良烤火雞翅」特價。（圖／業者提供）

為了應景過節氣氛，全聯調理品牌美味堂也推出「紐奧良烤火雞翅」，選用美國直輸火雞中翅，爐烤出金黃酥脆外皮，適合派對共享，12/23~12/25單盒89元，一次買2盒特價179元。還有「夯烤雞肉球」嚴選鮮嫩的去骨雞腿肉，咬感呈現Q軟多汁，可直接吃或是搭配料理，售價99元。

▲▼全聯實體門市、PXGo!全聯線上購，祭出聖誕和跨年優惠。（圖／業者提供）

▲「夯烤雞肉球」可直接吃或搭配料理。（圖／業者提供）

We Sweet甜點也有熱賣的草莓卡士達蛋糕，原價169元，12/24~12/25特價159元；另還有草莓鮮果布蕾、日式草莓大福，以及跟翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名，由天后蔡依林監製的「UGLY BEAUTY」怪美的巧克力系列甜點。而12/23~12/26阪急麵包原價30元品項，任4個100元；阪急大盛系列原價39元，任3個99元。

▲全聯與蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，推出4款「怪美的」巧克力甜點。（圖／業者提供）

全聯也與大潤發共同推出12/24、12/31鳳梨釋迦「買1送1」，憑單筆發票，購買任一款鳳梨釋迦品項再送1粒，總計6萬粒，數量有限，送完為止（活動不含雪糕、每日果食鮮果盒，一張發票最多限兌一粒），還有鳳梨釋迦鮮果盒嚐鮮價12/24起一盒只要29元。

另外，全聯實體門市特別於12/31~2023/1/1，推出OFF COFEE熱美式「買1送1」；1/1元旦當天，自備飲料杯購買熱美式，只要1元，每店限量100杯。

今年全聯也與高雄流行音樂中心合作，贊助「高流幸福式演唱會」，有福利熊、全聯先生大型空飄球搶佔海景，讓觀眾欣賞223秒的「大港花火」；更有林宥嘉、蘇慧倫、羅時豐、韋禮安等重量級藝人輪番演唱。全聯也將在官方LINE全程直播，還祭出獨家限時限量爆殺商品。

▲迎接聖誕及跨年，超商也祭出咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

為迎接聖誕，4大超商也祭出限時「咖啡飲品優惠」，像是7-11全門市即日起至12/25，祭出CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE特大美式等，同品項「買1送1」；12/29前也於OPEN POINT行動隨時取祭出多款限時咖啡優惠。全家即日起至12/25，在隨買跨店取推出「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「Let’s Café大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元系列2杯99元」。萊爾富、OK mart也都有年末飲品、咖啡下殺優惠。

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