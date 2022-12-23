桃園男為情所苦凌晨離家失音訊 警調監視器迅速尋獲

▲警方調閱路監視器搜尋徐男蹤跡。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市24歲徐姓男子因與女友爭吵後心情不佳，凌晨獨自騎車離家並傳訊息向家人訴苦隨後便失去聯繫，家屬向警方求助，警方調閱監視器追查機車行進路線，發現徐男最後出現在永安漁港，於是立即前往尋人，終於在漁港停車場內發現徐男並勸說他平安返家。

▲最終發現在永安漁港內，並在停車場內找到徐男。（圖／大園警分局提供）

大園分局觀音分駐所於23日1時許接獲徐姓女子報案，稱其弟弟半夜突然騎車離家並傳訊息向她訴苦，訊息內能感覺到弟弟為情所苦心情相當低落，徐女急忙回電卻沒人接聽，擔心弟弟想不開發生意外，請警方幫忙協尋。

員警獲報後利用徐男的機車車牌號碼查詢行車軌跡，並沿途調閱周邊路口監視器畫面，發現徐男最後出現在新屋永安漁港，員警立即前往搜尋，在黑夜中逐一過濾車牌及車型，總算在漁港停車場內看見徐男呆坐在路旁，員警隨即上前關懷。徐男表示，因與女友發生爭吵心情不佳，便騎車到海邊吹風散心，員警得知後對徐男開導勸說，幫助他解開心結。

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