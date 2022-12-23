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社會 社會焦點 保障人權

情敵穿內褲躺前妻家　醋男狂砍...吊門把勒死他「仍可教化」逃死

▲▼高雄情殺命案嫌犯逮捕畫面。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲何姓男子狂砍情敵113刀，遭判無期徒刑。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市何姓男子（34歲）今年5月間到前妻住處找她，卻意外發現前妻疑似結交新歡吳姓男子，吳男還穿著內褲在臥室酣睡，盛怒之下取水果刀刺殺吳姓男子，導致吳男倒臥血泊死亡。高雄地檢署偵結後，認為何男狠砍131刀下手殘忍，依殺人罪將他起訴，高雄地院審理後，認定何男因情感因素殺人，手段殘暴，但考量他犯後坦承犯行，沒有前科，有教化的可能，依殺人罪判處何男無期徒刑，褫奪公權終身。

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何姓男子（右二）狂砍情敵113刀，逃亡一天後落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

整起案件發生在今年5月6日中午12時許，警方接獲民眾報案，於苓雅區林森二路某大樓住宅疑似有人死亡，苓雅警分局獲報後立即前往，發現37歲吳姓男子身上多處刀傷，經由消防人員判定已身亡。經警方逐一調閱監視器並查訪大樓進出人員，發現姚姓女子前夫何姓男子涉有重嫌，並於隔天下午1點25分在鼓山火車站旁身障電梯上方空間查獲躲藏的何男。

檢方調查，何男因與姚姓前妻有房產、子女扶養、婚前外遇起爭執，便於6日擅自持前妻住處備用鑰匙，打算找前妻理論，不過沒發現前妻在家，倒是聽到次臥有打鼾聲，他認定就是前妻的外遇對象，氣的衝到廚房取水果刀。

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何姓男子狂砍情敵113刀，手段兇殘。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

何男一打開房門，果真看見吳姓男子只穿著一條內褲躺在床上睡覺，他便持刀刺向吳男的身體，吳男被嚇醒，與何男奮力抵抗，雙方在房內纏鬥到屋內走廊，但吳男因不熟悉大門內鎖位置，無法及時逃離住家，兩人又從玄關拉扯到客廳。

最後，吳男因為失血過多倒臥客廳血泊，何男見狀也放下水果刀，坐在地上休息，沒想到吳男突然伸手要搶過刀子，何男又跑到廚房取另把水果刀，再度狂刺吳男身體，直到吳男不支倒地。

但何男一不做二不休，又持尼龍繩綁住吳男的脖子，綁在門把上打算勒斃他。最後吳男失血過多，全身共中131刀，造成左側血胸、左右肺塌陷以及窒息死亡。

▲▼高雄苓雅區林森二路發生一起駭人兇殺案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲何姓男子（中）狂砍情敵113刀，逃亡一天後落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

何男犯案後，一度想清理血案現場，隨後更換衣服帶著行兇的2把水果刀展開逃亡，最後被警方在鼓山火車站旁身障電梯上方空間查獲。

檢方偵結，認為何男僅因感情因素就痛下殺手，吳男身上穿刺傷、切割傷共計131刀，最後還被勒斃，顯見何男下手殘忍、殺意之深，依殺人罪將他起訴，並請法院從重量刑。

法院審理時，何男辯稱沒有殺人的犯意，自己記憶有斷片，不太記得當時發生的情形和經過，但法官仍認定何男僅因為感情因素就對吳男痛下殺手，手段兇狠、殘暴而不留餘地，雖然曾當庭對吳男家屬道歉，但仍歸咎於精神疾病及多所辯解意圖卸責。

法官最後考量何男犯後坦承犯行，沒有前科，是因情緒管理不當才犯下殺人重罪，若施以長期監禁、教化，應足使其能深入反省，調整其性格，尚非全無教化之可能，因此依殺人罪判處他無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

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