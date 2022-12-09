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高雄瘋狂醋男「帶刀破窗」！狂砍情敵43刀殺害無期徒刑定讞

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲男子破窗進屋後，持刀砍殺情敵。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市男子陳燈輝，不滿前女友分手後另結新歡，不理會家暴令，竟於去年7月間持刀破窗闖入前女友家中，狂砍43刀殺害前女友新歡林姓男子，又殺傷前女友。一二審均將陳男判處無期徒刑，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，做工維生的陳男（66歲）與馬姓前女友（55歲）交往3、4年，2人多次分分合合，最終於2020年10月間分手。但因陳男曾對馬女家暴，馬女聲請法院保護令於2021年4月間核發，禁止陳男騷擾或跟蹤馬女，並遠離馬女的住所至少100公尺，有效期限為2年。

但陳男聽聞馬女另結新歡，怒不可遏，也不管保護令的效力，在去年7月晚間7點左右，在身上藏放水果刀、扳手，騎機車到馬女位在楠梓區的住處。陳男到場後，取出板手擊破大門玻璃，隨即拿出水果刀闖入。馬女見狀趕緊上前阻擋，遭陳男揮刀砍傷頭、臉。接著馬女新男友林姓男子（54歲）上前阻擋，先將陳男壓倒在地，馬女則趁隙衝上二樓房間打電話報警，但林男隨後遭陳男持刀砍倒。

陳男殺紅了眼，朝林男頭部、手臂、頸部、胸部、背部等位置連續猛力刺擊，林男身上受有43處銳器傷（包含13處穿刺傷及30處切割傷），最後林男因為左手肘下方橈側穿刺傷刺穿左手肘，左臂動脈遭刺斷而大量出血，他雖趁隙逃出，仍因大量出血，倒臥在騎樓中死亡。警方獲報後到場，當場逮捕尚未離去的陳男，檢方聲押獲准，並依照「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理時，陳男一開始否認具有殺人故意，但二審時又改口有殺害林男的故意。一二審均認定他有罪，重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

▼高雄市楠梓去年7月驚傳情殺案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高雄市楠梓發生一起情殺案件，一死一傷 。（圖／記者吳世龍攝）

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