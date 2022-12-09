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社會 社會焦點 保障人權

陌生男穿內褲躺前妻家　醋男抓狂「131刀狂砍」冷血門把吊死他

▲▼高雄情殺命案嫌犯逮捕畫面。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲何姓男子（右）砍殺情敵113刀後逃逸，在台鐵鼓山站被捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市何姓男子今年5月間到前妻住處找她，卻意外發現前妻疑似結交新歡吳姓男子，吳男還穿著內褲在臥室酣睡，盛怒之下取水果刀刺殺吳姓男子，導致吳男倒臥血泊死亡，高雄地檢署偵結後，認為何男狠砍131刀下手殘忍，依殺人罪將他起訴，何男的羈押期屆滿向法院聲請交保被駁回後，再向高雄高分院提出抗告，但法官查出吳男在死前還被吊在門把上，認為何男涉案情節重大，有逃亡之虞，駁回他的抗告。

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲行兇的何姓嫌犯（右二）被警方帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

整起案件發生在今年5月6日中午12時多，警方接獲民眾報案，於苓雅區林森二路某大樓住宅疑似有人自殺案件，苓雅警分局獲報後立即前往，發現37歲吳姓男子身上多處刀傷，經由消防人員判定已身亡。經警方逐一調閱監視器並查訪大樓進出人員，發現姚姓女子前夫何姓男子涉有重嫌，並於5月7日下午1點25分在鼓山火車站旁身障電梯上方空間查獲躲藏的何男。

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何男用水果刀猛刺情敵113刀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方調查，何男因與姚姓前妻有房產、子女扶養、婚前外遇起爭執，便於6日擅自持前妻住處備用鑰匙，打算找前妻理論，不過沒發現前妻在家，倒是聽到次臥有打鼾聲，他認定就是前妻的外遇對象，氣的衝到廚房取水果刀。

何男一打開房門，果真看見吳姓男子只穿著一條內褲躺在床上睡覺，他便持刀刺向吳男的身體，吳男被嚇醒，奮力與何男拉扯，雙方在房內纏鬥到屋內走廊，但吳男因不熟悉大門內鎖位置，無法及時逃離住家，兩人又從玄關拉扯到客廳。

▲▼高雄苓雅區林森二路發生一起駭人兇殺案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲何男（中）逃亡一天後狼狽被捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

最後，吳男因為失血過多倒臥客廳血泊，何男見狀也放下水果刀，坐在地上休息，沒想到吳男突然伸手要搶過刀子，何男又跑到廚房取另把水果刀，再度狂刺吳男身體，直到吳男不支倒地。

但何男一不做二不休，又持尼龍繩綁住吳男的脖子，打算勒斃他。最後吳男失血過多，全身共中131刀，造成左側血胸、左右肺塌陷以及窒息死亡。

何男犯案後，一度想清理血案現場，隨後更換衣服帶著行兇的2把水果刀展開逃亡，最後被警方在鼓山火車站旁身障電梯上方空間查獲。

檢方偵結，認為何男僅因感情因素就痛下殺手，吳男身上穿刺傷、切割傷共計131刀，最後還被勒斃，顯見何男下手殘忍、殺意之深，依殺人罪將他起訴，並請法院從重量刑。

何嫌日前因羈押期限將屆聲請交保，被地院法官拒絕並裁定延長羈押2個月，他不服向高雄高分院提出抗告，何嫌主張他行兇後非常後悔，本想自戕了斷，但因顧及幼子需扶養，有意請同事陪同自首，且犯後均坦承不諱，並無逃亡和滅證之虞，請求交保。

但高雄高分院法官認為，何男涉案情節重大，所犯最輕本刑10年以上，並有逃亡之虞，駁回他的抗告。

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