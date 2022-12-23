男教友遺留9萬多元在水果行　熱心警以車找人通知領回

▲向男將放有9萬餘元的拉鍊包遺忘在水果行。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中從事教會工作人員的向姓男子，日前在中區中山路一家水果行購物後，將裝有現金9萬餘元的拉鍊包遺留在水果行，警方接獲報案，調閱相關監視器循線找到向男，並通知他到派出所領回現金，向男失而復得，相當感謝警方及店家熱心幫忙。

台中市第一警分局表示，大誠派出所19日上午10時許獲報，稱中山路某水果行有人將包包遺忘店內，巡邏員警呂冠毅、賴芊如立即前往現場，發現該拉鍊包裡頭裝有9萬2800元現金，調閱監視器後知悉物主駕駛白色廂型車離去。

警方以車號查詢車主，發現該車登記在教會名下，聯繫教會後，教會卻聲稱不知道該車是分配給哪一家教會分會使用，呂、賴2員隨即調閱車行紀錄，發現白車最後行駛於自由路二段，遂前往自由路沿路尋找，果然找到該車，惟駕駛不在車內，所幸車窗貼有教會分會的電話，2員隨即聯絡教會分會，通知駕駛人到派出所將現金領回。

駕駛人向先生（64歲）至大誠所領回遺失現金時，對警方積極找尋遺失物主並迅速將遺失物發還，表示相當敬佩與感謝。

第一分局大誠派出所長陳年義提醒民眾，外出或購物時請務必妥善保管身邊貴重財物，避免遺失。

▲▼向男至派出所領回遺失現金；向男駕駛的教會車輛。（圖／民眾提供）