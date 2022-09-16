「你的XX我10年沒用」　她信南韓邪教拒行房...夫訴離獲准

▲一名人妻篤信南韓邪教，10年以來不願跟丈夫行房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／新北報導

新北一名人妻小花（化名）婚後3年沉迷於韓國邪教團體「萬民中央教會」，長達10年期間每天晚餐後都要至教會禱告，也不願與丈夫發生性行為，直到教主爆發性侵醜聞，小花才向丈夫稱已經悔改「你的『巨棒』我已經10年沒使用了…千萬個對不起」，卻仍以宗教解釋一切。丈夫崩潰訴請離婚，法官一、二審皆判准2人離婚。

丈夫阿坤（化名）主張，2人在2006年結婚，小花卻在婚後第3年開始沉迷來自南韓的邪教團體「萬民教會」，長達10年期間，每天晚餐後就會準時前往教會禱告，星期五還會通宵禱告到隔日凌晨。

除此之外，小花稱性行為是不潔的，不願與阿坤發生性行為；又時常傳送福音訊息給對方，或是拿教主加持過的手巾按壓在阿坤身上，稱他需要悔改與潔淨，將日常現象以神蹟解釋，長時間的壓迫下，阿坤於2017年與小花分居。

直到萬民教會的教主在2018年被控性侵8名女信徒，遭定罪判處15年徒刑。小花才決心脫離教會，向阿坤表示自己已誠心悔改，但她仍時常用宗教解釋生活及親密關係，阿坤見婚姻破碎無法挽回，決心訴請離婚。

小花辯稱，參加教會期間，自己仍以家庭為重，細心照料公婆，尤其阿坤左手臂長年痼疾，早上會痛醒與痠麻，她為了體恤丈夫才配合分房建議，並無不願發生親密關係，反倒是阿坤為了跟小三同住才搬出去，不過她願意拿出最大誠意挽回婚姻，請求駁回。

阿坤姊姊出庭證述，小花為了去教會，幾乎每晚都不在家，有次她特地帶了牧師到家裡傳教，噴聖水後有鴿子形象出現她說是神蹟，因為彩虹跟鴿子代表神蹟，讓她相當傻眼。阿坤也曾抱怨說「結這個婚有什麼用，等於沒結，太太常不在家，家裡常空蕩蕩。」

法官審閱對話紀錄，發現小花脫教後曾傳訊阿坤說「今天我上了親密性關係的課程，你的『巨棒』我已經10年沒使用了…千萬個對不起，沒有盡到妻子服侍先生的責任」、「過去我不聽你的話讓你傷心傷痛，求你饒恕，信仰中錯誤的思維危害了我的婚姻，是我的錯」、「牧師的羅馬書雖說是10前的證道，我是聽的樂在其中，感悟神的大能與大愛，在神的大能中，我們很快就能走出陰霾的一起向前進。」足認長達10年期間，小花因耽溺宗教而疏於經營婚姻關係。

法官認為，小花指控阿坤外遇除了無足夠證據外，她在加入教會的這段期間，早就因未顧慮丈夫身體病痛、忽略他的感受，還將信仰價值觀加諸予阿坤身上，導致婚姻發生破綻；阿坤又曾試圖陪同小花參加教會活動予以勸導，然小花仍持續沉溺於萬民教會，一、二審皆判決兩人離婚。全案仍可上訴。