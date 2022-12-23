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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

毒品更生人社區處遇計畫助降低再犯率

▲▼第77屆更生保護節慶祝大會進行「毒品更生人社區處遇模式計畫」啟動儀式，宣揚執行「毒品更生人社區處遇模式計畫」的決心。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲第77屆更生保護節慶祝大會進行「毒品更生人社區處遇模式計畫」啟動儀式，宣揚執行「毒品更生人社區處遇模式計畫」決心。（圖／臺灣更生保護會提供）

臺灣更生保護會臺北、士林、新北分會，於111年11月9日於臺北國軍英雄館宴會廳舉辦第 77屆更生保護節慶祝大會，表揚對更生保護之有功團體、人士，感謝社會各界對更生保護之支持與貢獻。會中，除了頒獎表揚協助推展更生保護事業有功人士及團體，感謝各界對更生保護工作的貢獻，同時安排「毒品更生人社區處遇模式計畫」啟動儀式，透過「家」的意象道具，由長官與更生人代表一起用積木堆疊成家，宣揚執行「毒品更生人社區處遇模式計畫」的決心，讓社會各界共同協助毒品更生人身、心與社會功能的復健，配合家庭支持、租屋補助、心理諮商、就業協助及就業獎勵金等措施，以及結合政府與社會愛心資源。

同時，審慎評估核發相關補助，將資源運用在真正需要的更生人身上。於輔導過程中建立更生人應自力更生，對自我負責、不倚賴資源的觀念，使更生人最終能一步一腳印地邁向自我嶄新的人生，降低毒品更生人再犯率，順利復歸社會。

更生人經過司法矯正後，要重新自力更生復歸社會的路上，是一條要不斷面對自我及他人審視，不斷證明自己的困難歷程，尤其是毒品前科更生人，不只要面對更多的質疑，還要跟藥癮的心魔對抗，更需要社會的支持與關懷。（本文轉載自臺灣更生保護會2022年12月《甦活人生電子報》）

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