更生保護會配合「施用毒品者再犯防止推進計畫」

▲更生保護會推出「毒品更生人社區處遇模式」，降低再犯率，協助更生人復歸。（圖／臺灣更生保護會提供）

更生保護會每年服務人數超過12,000人， 綜觀求助者中，約占七成是出監半年內至更生保護會請求協助。由此可知，出監後的半年內是更生人最需要協助的時期，尤其是毒品案件，更占服務的大宗。

針對毒品案件，更生保護會聚焦在即將出監受刑人的銜接，特別是6個月內將出監的受刑人，透過入監輔導與其建立關係，並評估需求，希望更生人出監後能密切保持聯繫，讓更生保護會成為他們最強而有力的後盾。配合111年8月9日行政院核定「施用毒品者再犯防止推進計畫」，更生保護會推出「毒品更生人社區處遇模式」，主要措施如下：

居住議題

1.安置處所：目前全台各地安置處所共有29 家，提供326個床位，供短期安置，但安置處所有一定規範，更生人本身入住意願非常重要。

2.租屋補助：如果更生人不願意入住安置處所，我們提供毒品更生人，每月6,000元的租屋補助，為期6個月。

3.更生住宅：結合社會住宅及更生人需求，自110年底試辦更生住宅，為避免社會大眾歧視，並未公開更生住宅地點。該房屋原本規畫做為安置處所，但因收容員額少，效益不佳，109年1月開始閒置，每年要付12萬多的租金及維護費用，110年10月納入社會住宅方案，並以較低租金出租給找不到處所的更生人，不但配合政府政策，協助更生保護會代管房子，也讓更生人受益，達到三贏目的。

就業議題

1.積極開發協力廠商，並結合勞動部勞動力發展署，協助更生人有穩定的工作。此外，對於有意願且有能力想創業的更生人，更推出圓夢創業貸款方案。

2.為了鼓勵毒品更生人專注於工作，有正向的人生目標，我們推出穩定就業方案，更生人如果能穩定工作，每個月補助就業獎勵金3,000元，最多補助6個月。

3.推出即訓即上工計畫，以往是先技能訓練再找工作，但很多更生人受訓結束後，仍無法找到相關工作，不但花費訓練時間，也讓更生人失去信心。此計畫先找到工作，在工作前加以訓練，提早使其適應環境，增加未來工作的穩定性。

此外，還有心理輔導、家庭支持服務等方案，統計到111年11月15日，更生保護會受理毒品案件總人數達 5,330件，入監銜接案件有2,971件，占半數以上。毒品犯首重工作穩定，生活正常才能順利復歸社會。（本文轉載自臺灣更生保護會2022年12月《甦活人生電子報》）