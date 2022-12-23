老翁開車暴衝進田中央！竟是為撿眼鏡惹禍　警「這舉動」揪感心

▲南投一名老翁開車時為了撿眼鏡，導致車輛撞擊標誌桿再撞擊路旁水泥柱後，直衝入田中央。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投一名70多歲老翁20開汽車行經南投市中學西路時，疑似為了撿拾掉落的眼鏡，未注意車前狀況，不慎撞擊標誌桿，再撞擊路旁水泥柱後，直衝至田中央。警方到場處裡，發現老翁左眼上方及左腳受傷，且老翁獨居，住家中沒有其他親人，於是護送老翁返家，讓老翁覺得「啾感心」。

南投中興分局府西派出所所長吳文平與中興派出所警員劉亭毅20日晚上執勤時，接獲民眾報案，指稱南投市中學西路發生交通事故，有人受傷。警方到場後發現，一名老翁駕車行經南投市中學西路返家途中，因眼鏡掉落，為了撿拾掉下去的眼鏡，忙中出錯，未能注意車前狀況，不慎撞擊標誌桿再撞擊路旁水泥柱後衝入田中央，所幸老翁僅左眼上方及左腳受傷。

員警關懷老翁狀況，發現該名老翁獨居，且車禍造成左腳受傷，導致行動不便，於是護送老先生返回住家後才放心離開。老翁對此感動不已，頻頻跟警方道謝，並說警察讓他「啾感心」。

警方呼籲，大家駕車應注意遵守交通規則，切勿一邊開車一邊手拿手機把玩，更不要為了撿拾車內東西或其他事，讓駕駛視線離開行車前方，極易造成交通事故，危害生命安全。如要處理事情，仍應先行將車輛停好後，再處理其他事情，才能確保行車安全。