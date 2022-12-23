TikTok處境更難了！　母公司爆員工非法取得2記者個人數據

▲TikTok母公司字節跳動（Bytedance）開除涉事員工。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國盯上TikTok，認為該影音APP會協助中國大規模掌握美國人民個人數據。此前TikTok和中國母公司字節跳動對此都嚴正否認，不過最新一封電郵卻爆出，字節跳動旗下多名員工非法掌握2名記者的個人數據，公司已將涉及此事的員工開除。

路透社取得一封字節跳動的電郵，字節跳動總法律顧問安德森（Erich Andersen）發出的一封電郵中寫道，由於內部訊息外洩，公司員工今年稍早對此展開調查，想要找出內部員工和美媒「BuzzFeed」一名前記者及一名《金融時報》記者的關聯，但進行調查的員工以非法方式取得了記者們的個人數據。

員工搜尋2名記者的IP位址，想查出他們是否與疑似洩露機密資訊的員工，在同時間出現在相同地點。

此事件被揭發後，只會讓TikTok在美國國會和拜登政府面前更顯得站不住腳。封禁TikTok的法案在參議院已經通過，目前正待眾議院和總統拜登支持，此外也已經有超過14州州政府下令，政府裝置設一律禁用TikTok。

消息透露，字節跳動旗下4名員工因為涉及此事而被開除，包括2名在中國的員工，以及2名在美國的員工。公司表示已經採此額外的措施以保護用戶數據。

對於旗下記者個資遭非法訪問，《金融時報》發布聲明，「監視記者、介入他們的工作或是恐嚇他們的消息來源，都是完全不能接受的。我們會先進行更全面的調查，再作出正式的官方回應。

「BuzzFeed」新聞發言人葛拉姆（Lizzie Grams）表示公司對此事件深感不安，字節跳動和TikTok公然無視記者以及TikTok用戶的隱私及權利。

除了2家媒體外，富比世22日也指出字節跳動為了揪出洩露內部資訊的員工，追蹤並監視多名富比世記者，包括先前為「BuzzFeed」工作過的記者。TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）在另一封給員工的郵件中表示，部分員工的行為並不能代表全體員工和公司。