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TikTok否認在台設分公司！「登記地」驚現台中社區大樓　外觀曝光

▲▼大陸抖音平台在台灣的分公司地點曝光，就在台中東區一棟老舊大樓。（圖／民眾提供，下同）

▲外傳大陸抖音平台在台灣的分公司，地點在台中東區一棟老舊大樓，但抖音在台窗口否認。（圖／民眾提供，下同）

文／中央社

中國短影片平台抖音所屬的北京字節跳動，疑在台設分公司並違法從事業務。TikTok（抖音國際版）19日以書面方式回覆中央社查證表示，近期媒體報導TikTok在台設立分公司的傳言為不實消息，「TikTok在台並無設立分公司」。

TikTok說，媒體報導提及的字節跳動台灣股份有限公司，與TikTok沒有關係。至於TikTok否認在台設立分公司一事，陸委會今天表示，已進入司法程序，不另表示意見。

中央社記者19日晚間前往公司登記地址，設在一處社區大樓內，管理員不清楚地址是否為字節跳動台灣公司所在，並指整棟大樓幾乎以住家為主，商辦進駐較少；記者詢問多名進出住戶，都沒聽說大樓內是否設立字節跳動公司。

台灣台中地方檢察署告訴中央社記者，尚未接獲主管機關移請偵辦，如果有收到相關移送資料，會再依法調查。

▲▼大陸抖音平台在台灣的分公司地點曝光，就在台中東區一棟老舊大樓。（圖／民眾提供，下同）

關於「昇洋國際生技有限公司」變更登記為「字節跳動台灣股份有限公司」部分，台中市政府經濟發展局說，昇洋民國107年3月成立，由台灣人出資，今年11月核准變更公司名稱，地址登記在台中市東區十甲路，董監事都是台灣人，資本額新台幣1200萬元。

經發局說，這案由經濟部中部辦公室辦理，並核發公司名稱預查核定書後，再由業者檢附公司登記辦法規定文件向中市府申請公司名稱變更登記。

對此，經濟部商業司表示，公司名稱的審核標準，中央、地方都是一致的，經濟部有委託六都辦理公司登記事項，該公司相關業務若有異動，相信中市府或其他相關機關都會嚴審。

商業司說，目前該公司屬於本國公司，此次變更的是公司名稱，假設該公司涉有中國大陸資金，就須先送陸委會審核；至於該公司相關狀況，據了解陸委會、司法機關都已在調查、掌握。

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