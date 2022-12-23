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1月生肖運勢公開　1生肖「年終尾牙」有機會遇上對象

一月生肖運勢，屬龍的人有機會在聚會尾牙上有豔遇。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲一月生肖運勢，屬龍的人有機會在聚會尾牙上有豔遇。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

2023年就要到了，1月份的12生肖運勢，「感應占卜師」王妙坤老師就以多年命理經驗，分析元月份的12生肖整體運勢，趕快來看看自己的生肖明年運勢唷。

屬鼠的人：

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屬鼠人在1月份，特別能感受到家庭的溫暖，全家人在一起的和樂，讓你不但有安全感，更有幸福愉悅的好心情，而本月也是農曆年節，在這期間，親朋好友間的聚會，同時能帶給你歡樂的好時光，讓你在心靈上增強自信心，不過在工作上，要多注意年長的主管，尤其是男性主管，記得要多多巴結，或敬而遠之，因為他可能會莫名其妙的對你有誤解或是意見，想要把你調離原本的職務，或是運用手段來降低原本該有的報酬，建議可以到廟宇求一張平安符，或防小人相關的物品，隨身攜帶，藉以保平安。

幸運數字：3　吉祥方位：東南

屬牛的人：

屬牛人在1月份，是個相當忙碌的一個月，忙到沒有自己的時間，或許是工作上，也或許是家務事，都讓你無法坐下來好好的休息，無法從事休閒活動，放鬆一下，此外還伴著破財的狀況，但金錢的付出，卻讓你感到很滿足，所有的錢都用在刀口上，或許是添購新的家電或是設備，也或許是幫家人購買用品等，既使是破財，你也願意甘之如飴的付出。在運勢上，本月易有口舌是非，多是因為沒有好好掌控自己的情緒，導致因為一點小事與人發生衝突，建議可以早晚念心經，淨化自己的性情，讓心胸更開闊，除去是非之事。

幸運數字：16　吉祥方位：北

屬虎的人：

屬虎人在1月份，會有希望落空的情況產生，這可能是你期待已久的願望，或是努力已久的付出，只可惜事與願違，沒能讓你嘗到幸福的喜悅，不過在另一方面，這個月的財運不錯，有機會讓你財庫飽滿，獲得相當多的報酬，尤其是從事業務方面的人，不要偷懶，要多加努力，好好把握這個月的好運勢。在感情上，單身者有機會遇到自己的真命天子或真命天女，而且一不小心，就有可能奉子成婚，如果是有對象，論及婚嫁的人，這個月是求婚的好時機，不僅能夠得到雙方家長的同意，還可以談得很順利。

幸運數字：43　吉祥方位：西北

屬兔的人：

屬兔人在1月份，會有種「為什麼我已經這麼努力了，本身能力也不差，但怎麼還是無法獲得應有的報酬」，這種惱人的情緒在工作上，會慢慢發酵，讓你想要開始重新思考工作方向，有轉職跳槽的衝動，而眼前也確實有許多機會正等待著你，你會發現有其它不錯的選擇，但建議在轉職上，還是以本業為主，不要跳脫原本相關的工作內容，以免造成極大不適應的壓力。健康上要多注意眼睛的保養，還有頸椎方面的問題，大多是因為太常使用手機，變成低頭族所造成的，還請多活動筋骨，讓身體舒展一下。

幸運數字：20　吉祥方位：西北

屬龍的人除了會有感情發展外，也要注意詐騙的狀況。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲屬龍的人除了會有感情發展外，也要注意詐騙的狀況。（示意圖／翻攝自pixabay）

屬龍的人：

屬龍人在1月份，可要多多注意了，很有可能會遇到詐騙事件，或是借錢不還的騙局，對方會給予一個美好的藍圖，運用各種甜言蜜語，一步步的將你誘騙至陷阱裡，讓你心甘情願的付出金錢，而所謂的承諾或是合約，到頭來都是一場空，所以在這個月，要多看管好自己的荷包，不要相信來路不明的投資，或是他人的借貸，守住自己的財庫才是最重要的。在感情運勢上，會有不錯的發展，有機會遇到自己心儀的對象，特別是在聚會場合，或是公司尾牙這類型的年終活動中，屆時他會不經意的進入你的視線，讓你怦然心動。

幸運數字：32　吉祥方位：西南

屬蛇的人：

屬蛇人在1月份，是不是想要在工作上有所突破，超越自己，來一場最後的衝刺呢？這個月的你，充滿了戰鬥力，願意策馬狂奔，創造一波高潮，雖然有志向是一件好事，但別忘了，要與人和善，你會因為自己的主觀，而忽略到別人的感受，雖然最後有機會在工作上獲得成功，但是卻容易傷害到他人，特別是主管級的人，要多考慮下屬的心聲和情緒，別為了工作而失去了人心。財庫上，這個月能夠非常飽滿，收穫良多，建議要學會分享，可以買一些禮物給家人，或請周邊的同事朋友吃飯，他們都會非常感謝你，未來也會給予相當的回報喔。

幸運數字：6　吉祥方位：東

屬馬的人：

屬馬人在1月份，無論是工作上或是生活上，都會面臨相當多的挑戰，許多突發事件接踵而來，讓你應接不暇，但好在你的運勢相當旺盛，能夠去面對不同的狀況，而你也願意去解決問題，能夠一個接著一個的去突破，只是在過程中，你會發現，似乎沒有任何人在你身邊幫助你，支持你，好像是孤軍奮戰一般，這部分還請你不用太擔心害怕，因為在你處理事情的過程中，慢慢會有貴人出現，在旁邊輔助你，而你也會從中吸取到很多經驗，漸漸成長茁壯。本月的財運平平，雖然沒有特別的收益，但財庫保持平順。

幸運數字：12　吉祥方位：東北

屬羊的人：

屬羊人在1月份，住家會有一些需要修繕的狀況，可能是漏水問題，或是牆壁龜裂等狀況，或是大型家電故障，這讓你感到非常大的壓力，一時之間無法解決，又影響到生活品質，若有眾多廠商不知該如何選擇的話，建議可以找北方或南方的店家來幫忙處理，能夠順利解決這些問題。這個月的財運還不錯，特別是在勞動工作或是時薪制的人身上，本月有機會增添加班機會，可以從中獲取可觀的加班費，但就是自己的勤勞度不夠，容易放棄這些機會，還請打起精神，找回動力，只要好好工作，就能讓你在本月份財庫飽滿。

幸運數字：27　吉祥方位：北方

屬猴的人辦公室戀情有空要盯緊，可以多接送另一半上下班。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲屬猴的人辦公室戀情有空要盯緊，可以多接送另一半上下班。（示意圖／翻攝自pixabay）

屬猴的人：

屬猴人在1月份，是不是感到很想卸去身上的重擔，讓所有壓力一次釋放呢？過去一年的辛苦，讓你感到相當厭倦，已經有點不耐煩了，而在工作上，現在正是尋求新工作的好時機，因為你早就已經坐不住了，早就有換工作的衝動了，而如今正是時機，你可以大膽地去找工作，有機會找到適合自己的職務，而且能夠如魚得水，稱心如意愉快的工作。在感情上，尤其是男性朋友，要多注意自己的另一伴，對方可能已有追求者出現，屬於同事關係的辦公室戀情，所以有空的時候，要多盯緊一點，最好能多多接送另一伴上下班。

幸運數字：25　吉祥方位：東北

屬雞的人：

屬雞人在1月份，容易與人發生衝突，常會因為一時衝動所造成，大多發生於感情或親情間的問題，可能會心直口快，而說出不得體的話語刺傷對方，這對於彼此間的相處，產生極大的傷害，後續則必須用極長的時間來撫平，可謂得不償失，建議你要多珍惜親友，不要任意發洩情緒，口不擇言，才能常保彼此間的和諧。本月的財運還不錯，投資理財上能夠一針見血，找到優良的投資標的，做出正確的選擇，但要量力而為，不可融資或高額借貸，以免讓自己的壓力過大，也請多運用本月的財運，多多吸收投資相關資訊。

幸運數字：16　吉祥方位：西南

屬狗的人：

屬狗人在1月份，容易於工作上，或是生活中，接觸到許多流言蜚語，或是各種紛爭的環境，然而都與你無關，但你卻會擔心薪火燎原，怕燒到自己，其實不用太過於擔憂，只要不去多管閒事，做好你自己的工作就好，這些事情漸漸的就會退散掉。在財運上，這個月算是相當旺盛，各方面不同的錢財會慢慢湧入，對於非固定薪資，或是論件計酬的人來說，是個好消息，建議在收入中，可以撥一部分回饋社會，或是供養神佛，替自己累積福德。感情上可就沒那麼樂觀了，對於自己心儀的對象，可能還無法獲得青睞，就請再等等吧。

幸運數字：19　吉祥方位：西北

屬豬的人：

屬豬人在1月份，開始的運勢欠佳，沒有那麼順遂，其實原本工作上有很多機會，業務類型的人有望遇到不錯的案件，只可惜你並未查得先機，或是沒有那麼重視，讓原本可以發展得不錯的工作，流到他人手中，一般上班族也損失可以一展長才的機會，建議屬豬人要積極點，不要讓好事落入他家，才能持續保有良好表現，並從中獲取報酬。健康上要多注意腦部的問題，有缺氧的狀況，所以有空請多做深呼吸，也可到郊外走走，或是做些簡單的有氧運動，來讓腦部多補充點氧氣，讓自己的頭腦更清爽。

幸運數字：35　吉祥方位：東方

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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