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燙到打滾…下秒被熔爐吞進去「烈焰狂噴」　鋼鐵廠維修技師慘死

▲▼哈薩克阿克蘇鋼鐵廠工安意外，一名維修技師慘遭熔爐烈焰吞沒慘死。（圖／翻攝自Telegram）

▲哈薩克阿克蘇鋼鐵廠工安意外，一名維修技師慘遭熔爐烈焰吞沒慘死。（圖／翻攝自Telegram）

記者王致凱／綜合報導

哈薩克北部巴甫洛達爾州城鎮哈克蘇（Aqsu）近日發生一起驚悚工安意外，當地一處鋼鐵廠正進行輸送帶設備維修時，一名工人疑似先遭熔爐火焰灼傷，結果竟整個人掉入熔爐內慘死。

根據哈薩克國營通訊社哈通社（Kazinform）報導，這起事件發生在當地時間20日上午8時21分，事故發生地點位於阿克蘇鐵合金工廠冶煉車間內。事發後廠方立刻報警，傷者被送至醫院加護病房治療，不過仍因傷勢過重宣告不治。

在社群媒體上也瘋傳一段事發時的監視器錄影畫面，只見一名男子站在熔爐邊操作工具，結果疑似先被烈焰燙到而跌倒，伴隨著火星從爐中噴出，他竟整個人滾入熔爐中，而畫面中也瞬間爆發出猛烈火焰將他整個人吞沒。附近其他工人見狀紛紛走避。

該工廠主動在Instagram頁面上發表聲明說，當時廠內正在進行輸送帶設備維修，死者為一名機械修理工。聲明中表示，「救護車立刻趕到現場，傷者被送往阿克蘇市中心醫院加護病房，隨後於加護病房內死亡。」

聲明中還說，鋼鐵廠管理層對死者的親友們表達哀悼之意，並承諾會提供家屬一切必要的協助。另外，哈薩克國家相關主管機構已經獲報此次事件，目前相關單位已經展開調查，正在釐清事故的情況和真正原因。

▼廠方發表聲明，表示該名維修人員被送至加護病房急救，可惜最終仍回天乏術。（圖／翻攝Instagram）

▲▼哈薩克阿克蘇鋼鐵廠工安意外，一名維修技師慘遭熔爐烈焰吞沒慘死。（圖／翻攝Instagram）

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