5跡象看政府有無貪污！研究：政治人物「愈胖愈貪」　這3國家最貪腐

▲法國研究顯示，政治人物愈胖愈會貪污。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

俗話說人不可貌相，但這說法可能要被推翻了！法國研究發現，政治人物BMI愈高、愈肥胖，其國家貪污就愈嚴重；並可從國家是否一直在買軍武、沒錢修路等，觀察政府是否在貪污。而這則有趣研究，也獲得2021年搞笑諾貝爾經濟學獎的殊榮。

台大醫院不分科住院醫師孟令晨在個人網站經常分享有趣醫學小知識。法國學者Pavlo Blavatskyy針對「政治人物BMI與貪污」進行研究，主要藉由機器學習分析15個後蘇聯國家的政治人物，總共299張正臉，估算出這些政治人物的BMI，並與貪污指數相比較，結果顯示「BMI愈高，貪污愈嚴重」。

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研究指出，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛贏得最清廉國家之稱，他們的政治領袖有「最低BMI」表現；而最貪腐的國家為土庫曼、塔吉克與烏茲別克，他們的政治領袖有「最高BMI」表現。

Pavlo Blavatskyy本身為經濟學教授，主攻領域為風險決策、選擇機率與跨期選擇，這項研究也讓他獲得2021搞笑諾貝爾奬經濟學獎的殊榮。

此外，由5種指標也能觀察政府有沒有在貪污，包括道路修繕經費下降與修繕長度減少、外資投資下降、軍事花費上升、國家舉債增加、愛滋病治療困難等，發生這些都可能代表政府在貪污。