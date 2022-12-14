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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍預告16日將找相關部會協調　具體助金酒補齊文件

▲陳玉珍抵松山機場。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳玉珍抵松山機場。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對小三通復航及金門高粱酒被禁止輸入中國大陸，國民黨立委陳玉珍前天赴廈門與陸方官員磋商，並於昨透露陸方認為金酒被禁是文件問題，補齊後沒有不准的理由。陳玉珍今（14日）返國後表示，政府應協助產業做出更好的發展，遇到這樣的事情，應以保護人民的角度出發，她將於周五（16日）在辦公室召集相關單位、金酒公司進行協調，具體協助金酒的申請。

陳玉珍14日下午搭機自廈門返抵松山機場並受訪。媒體詢問金酒有無被要求填寫配方？陳玉珍表示，舉例來說，大家可以照食譜做出一道美味的菜，但台灣特產有特別技術所在，即便有食譜，難道能做出一樣美味的東西嗎？當然不是，焦點應該放在，不管哪一個產業、企業有他們自己的選擇，有些想開拓國內市場，但有些想外銷世界各地，政府角色就是在協助人民、產業做出更好的發展，遇到這樣的事情，政府不應該只是說，每年對大陸順差一千多億元，其中農漁產品、食品只有區區10、20億元。

陳玉珍說，站在政府來想，這的確是小數字，但這都是冰冷數字，如果站在企業角度想，被大陸禁輸入的產品或食品可能佔他們的20-50％，所以如果是以保護人民的角度出發，政府應該要協助，政治化的口水對產業沒有幫助。

金酒輸入有傳出什麼好消息？陳玉珍回應，汶川大地震時，金酒曾捐款1000萬人民幣給大陸，在小三通斷航前，金門跟大陸關係比較親近，而金酒是兩岸和平的象徵，這次去溝通，陸方表達文件備齊，沒有不准的道理。

陳玉珍透露，星期五她將召集各相關政府單位至她辦公室進行協調，具體協助金酒的申請。

陸方有無承諾備齊資料後多久可以進口？陳玉珍說，不要往政治化方向想，而是想著如何具體幫助產業、幫助金酒公司盡快申請、補齊文件，後續她會繼續協助推進，善意才能帶來更多的善意，兩岸經貿往來要減少政治口水。

媒體詢問，陸方有說須補齊怎樣的文件？陳玉珍指出，這部分有在會議中討論相關部分，她周五會在辦公室除找相關部會外，也會跟金酒公司來開會。

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關鍵字：

陳玉珍金酒金門高粱大陸

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