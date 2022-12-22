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陸疫情大量傳播中！張上淳曝最大憂心「出現新變種」　台灣要做1件事

▲▼那些病毒教我們的事─臺大醫院COVID-19防疫全紀錄新書發表記者會。（圖／台大醫院提供）

▲行政院首席防疫顧問、台大副校長張上淳。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

行政院首席防疫顧問、台大副校長張上淳今（22）日表示，中國大陸疫情一定在大量傳播當中，病毒在人身上大量複製繁殖，突變的機會就越大。過去疫情在英國、印度大流行之後分別出現Alpha、Delta變異株，中國大陸人口多，又沒有適當管控，病毒自然傳播時，非常擔心出現新的變種病毒株。國內可考慮對自陸返台的確診民眾，盡可能做病毒定序，掌握變異狀況。

中國大陸疾控中心指出，目前已經偵測到130多個變異株入侵，同時有50個亞分支暴發流行。台大醫院今（22）日舉辦「那些病毒教我們的事─臺大醫院COVID-19防疫全紀錄新書發表記者會」，張上淳也出席分享。

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針對中國大陸疫情應該如何應對，張上淳會後受訪表示，中國大陸突然從很嚴謹的封控作為，突然完全放鬆，雖然官方公布的確診數與死亡個案數看來很低，但從所有面向、所有報導中可以得知，疫情一定是大量傳播當中。

張上淳分析，其中需要擔心的，除了中國大陸本身醫療量能擁擠，甚至崩潰所造成影響外，對台灣來說，還是有相當的民眾會從中國回台。

張上淳進一步解釋，如果病毒沒有太大變化，對台灣而言每天本來就有境外移入，影響還不大，但中國大量傳播病毒，在所有人身上大量複製繁殖越多，突變的機率就越大，必須密切監測這個變種到底會變成怎樣的變種病毒，是否會對人類有更大威脅。

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲雖然國內戶外口罩解禁，但路上仍有很多人戴口罩，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

張上淳舉例，當年英國流行就有英國變種病毒株出來，印度大量流行個案的時候就有印度變種病毒跑出來，所以現在中國那麼多人口，又沒有適當的管控作為，讓病毒自然這樣一直傳播，當然非常擔心會不會有新的變種病毒。

一旦出現比較大的變異，張上淳說，一方面要擔心免疫逃脫問題，過去接種的疫苗還有多少保護，另一方面就是致病率、致死率會不會上升，對於全球都是一個可能的威脅，而台灣距離中國大陸近，而且近期持續管制放鬆，更是需要擔心。

張上淳說，台灣除了監測中國大陸釋放訊息，包含病毒株分析狀況，但也憂心對方資訊不夠透明，建議應該對從中國大陸回台確診的民眾，盡可能做病毒定序分析，由我們自己來監測中國大陸的病毒有怎樣的變化。

被問及中國大陸的病毒變異，有沒有可能大到從Omicron進展到新的希臘字母？張上淳說，小分支的機會比較大，但會不會有比較大的變化，也是我方應該關切的。

而對於一般民眾防護，張上淳指出，台灣目前的鬆綁是穩健開放，不是快速開放，主要是希望疫情不要一次上升太過劇烈，衝擊醫療量能。現在口罩部分室外當然是原則上可以不必配戴，室內則是在某些狀況下，例如吃飯等，其他部分運動、唱歌等，可以適度放鬆，暫時也還不敢全面說全面脫口罩，因為室內總是大家距離比較近，且不是每個地方都很通風，所以室內脫口罩部分會慢一些。

▲▼那些病毒教我們的事─臺大醫院COVID-19防疫全紀錄新書發表記者會。（圖／台大醫院提供）

▲那些病毒教我們的事─臺大醫院COVID-19防疫全紀錄新書發表記者會。（圖／台大醫院提供）

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