痛風路跑！百斤烤乳豬、龍蝦全來　4117中央公園馬拉松今起報名

▲超狂補給站！百斤烤乳豬、龍蝦、龍膽石斑上桌，4117中央公園馬拉松今起報名，主辦單位號稱補給站將有3隻百斤烤乳豬。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

號稱比「田中烤雞馬」狂上兩倍的台中4117中央公園馬拉松今起報名，打出頂級痛風等級補給站吸引跑友，補給站食物包括3隻百斤烤乳豬、破百隻龍蝦、百斤泰國蝦、50斤烏魚子以及30斤以上龍膽石斑15隻，全程馬拉松組冠軍獎金11萬元、半馬與公園巡禮組獎金也有4萬元及7000元。

▲補給站還有龍蝦、龍膽石斑，被民眾戲稱是痛風馬拉松。（圖／記者游瓊華攝）



台中市運動局說明，這屆賽事賽道環繞中央公園特區，途經科湳愛琴橋及潭雅神綠色隧道，活動組別包括全程馬拉松組(42.195K)、半程馬拉松組(21K)與公園巡禮組(11.7K)，另也規劃了4K巡禮組，鼓勵市民朋友全家參與。

此場活動由優漾複合運動會館主辦，豪宅建設公司雙橡園開發冠名贊助，活動以「ALL YOUNG TOGETHER」為口號，個人賽限額4000位、團隊邀請賽限額117組，名額有限額滿為止。

運動局指出，近年台中大吹運動風，積極辦理各類路跑運動，包含羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、dada night run夜跑派對、高美濕地海風公益路跑、舒跑杯、國家地理雜誌野生動物路跑等，均吸引大批民眾踴躍參加，市府也響應活動，也促進民眾養成規律運動的習慣。