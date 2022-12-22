紅色小湯圓比白色好吃？　網揭「1關鍵」認了：有實驗證明

▲冬至湯圓要吃偶數顆，並且粉色、白色至少各一顆，因為紅湯圓招桃花，白湯圓招人緣。（圖／新北市漁業處提供）



實習記者林郁婷／綜合報導

今（22）天是冬至，習俗要吃湯圓，象徵與親友團圓！不過一名網友在吃湯圓時發現，每次煮傳統的紅白小湯圓，總是會有人只撈紅色的，讓他相當不解，好奇問到底有什麼差別。貼文引來熱議，有知情網友解答，實驗證明其實顏色真的有差別。

一名網友在PTT八卦板以「紅白小湯圓只撈紅色小湯圓的都是什麼賤」為題發文，表示紅白小湯圓指的是紅色和白色的實心小湯圓，雖然顏色不同但是味道一樣，不過每次煮好之後，都會有人只撈紅色小湯圓，留下一堆白色小湯圓，讓他不解，紅白小湯圓的味道明明就相同，為什麼卻有人只撈紅色小湯圓吃。

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貼文曝光後，網友紛紛笑回，「我也愛紅色」、「以為是草莓口味」、「喜歡吃色素的人」、「我啦，紅色喜氣嘛」、「小時候愛吃色素，現在就不會吃了」、「色素狂熱者啊」。

也有網友認為紅色湯圓真的比較好吃，「紅的好像硬一點」、「總覺得紅色比較好吃」、「覺得紅的好吃耶…白的比較軟爛」、「雖然知道只有顏色不一樣但心裡就是覺得紅的比較好吃」。

有網友指出關鍵原因，「視覺會影響味覺啦，有實驗證明」，原來牛津大學曾做過一項「康丁斯基之味」實驗，結果顯示，視覺會影響味覺，美麗的外表不僅能吸引眼球，還能勾起食慾。