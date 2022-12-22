久違！清晰「黑水溝」再現　鄭明典PO美照曝原因：海流有變化

▲氣象局長鄭明典貼出澎湖「黑水溝」的照片。（圖／NOAA/EOSDIS）

記者李宜秦／台北報導

今天是冬至，正巧遇上寒流襲台，全台冷颼颼，相當有過節感受。中央氣象局長鄭明典貼出澎湖「黑水溝」的照片，他表示，「最近因為海流變化，有一段時間沒看到這麼清晰的黑水溝了」。

鄭明典在臉書貼文表示，「今天澎湖黑水溝看得特別清楚，黑水溝的形成是因為這裡常有乾淨的湧升流通過，海水乾淨，水中反射陽光的雜質少，海水顏色就偏深藍，和周邊海水對比明顯。最近因為海流變化，有一段時間沒看到這麼清晰的黑水溝了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

什麼是「黑水溝」？根據「台江國家公園」官網說明，台灣海峽的海流，在靠近台灣的沿岸終年都向北流，而在澎湖水道則是海峽水流最湍急的地方。當湍急的潮水帶走了水中的沈積與雜屑，讓海水少了許多反射陽光的物質，光線可以貫穿到深處，反映出來的色澤有如墨黑般的深藍，所以稱為「黑水溝」。

「台江國家公園」官網指出，《台灣縣志》中對台灣海峽記載道：「黑水溝有二，其在澎湖之西者，廣可八十餘里，為澎廈分界處，水黑如墨，名曰大洋，其在澎湖之東者，廣亦八十餘里，則為台澎分界處，名曰小洋，小洋水比大洋更黑，其深無底。」

▲19縣市亮起低溫燈號。（圖／氣象局）

另外，氣象局已發布低溫特報，今日至周日（25日）受寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明日苗栗以北及宜蘭地區有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。