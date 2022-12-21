屏東挖眼案女店員現況曝！事發超商搬離　村民盼施暴男別回來

▲圖為楊男被制伏畫面。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

發生於2022年9月間、震驚社會的屏東高樹鄉超商女店員遭挖眼案，涉案楊姓男子被依重傷害等罪判處有期徒刑5年定讞；案發後，該村村民恢復平靜生活，超商店址另有店家承租易主，原超商在斜對面百公尺處重新開張，業者曾連絡潘女是否願意再回來工作，但她目前以復健為重，還未考慮工作。

楊姓男子於2022年9月26日，進入高樹鄉一家超商購物前，先坐在門口抽菸，店內潘姓女店員勸他別在門口抽菸，楊男竟衝入進櫃台施暴，攻擊她的雙眼，警方獲報趕往處理，合力將身材壯碽的楊男制伏，並將潘女送醫急救，警方事後依重傷害等罪將他移送法辦，並會同衛生局強制送醫治療。事後，法院判處楊男有期徒刑5年定讞。

高樹鄉新南村長楊吉源今天表示，楊男被關後，村民生活相當平靜，都希望他「不要再回來」，楊男的母親及哥哥也已都搬到外面住；另外，潘女母女也搬到外地親友家，其中潘女的母親因還有土地要耕種，三不五時會回到村裡並到田間工作。

村長說，潘女原工作的超商，屋主收回並出租給另家超商進駐，2個多前，原超商搬到斜對面百公尺處接近高樹村另租店面營業，有聽店家連絡潘女是否願意再回來工作，潘女則表示還在復健中。