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四川女法官罵律師「說話等於放屁」　嫌原告話多又嗆「關我屁事」

記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都一名女法官日前審理案件時，竟然因為律師說話太快，批對方「說話像放屁」，還在原告進行陳述時以「關我屁事」回應。相關錄音被公布在網路上後，許多網友都感到不可置信，認為法官的言語非常不當，應該受到懲處。

根據《澎派新聞》報導，當天審理的是一起勞動爭議糾紛案，成都新都區人民法院的周姓法官認為原告律師說話的速度太快，打斷了律師的發言，還說，「記都沒記下來，你等於放屁！」

原告進行陳述時，提到自己很清楚記得入職時間是2009年12月17日，是因為那天剛好是自己女兒滿月的日子。沒想到，周姓法官竟然回答，「你女兒滿月關我屁事！」

▼四川女法官罵律師「說話等於放屁」　嫌原告話多又嗆「關我屁事」。（圖／翻攝中國庭審網）

▲▼四川女法官罵律師「說話等於放屁」　嫌原告話多又嗆「關我屁事」。（圖／翻攝中國庭審網）

另外，從錄音檔中也能聽得出來，該名法官的語氣相當不耐煩。原告受訪時表示，法官一直打斷他的律師，還用言語來辱罵，連他自己在進行陳述時，也遭到法官言語羞辱，「她還說我們講太快，舉證不了就是活該！」

原告還說，這件事情刷新了他的認知，「一個法官怎麼可以在庭審時說這種話！」

錄音檔在網路上曝光後，許多網友都感到不可置信，並認為法官的言語非常不當，應該受到懲處，「上法庭面對這種法官，嚇都嚇死了，還怎麼陳述事實？」「法官根本是在羞辱人，嚴重影響了審判的公正。」「適當提醒就可以了，說人家講話是放屁，到底把老百姓當甚麼？」

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