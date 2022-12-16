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婦燒雜草「火星飛過去」！家具廠大火求償858萬　法官打臉

▲彰化埔鹽鄉家具工廠大火。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化埔鹽鄉家具工廠大火。（圖／資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉一名黃姓婦人在住家後方，燃燒雜草、乾枯樹枝，風勢助長下，火星飄落到鄰近的鐵皮家具工廠，引發火警，遭業者求償858萬元。彰化地院審結，黃婦被判處2月有期徒刑，可易科罰金，並認為原告違法在農地設立工廠、消防設備不足，應負20%過失責任，判賠153萬2440元。全案可上訴。

這起案件發生於2019年10月20日中午12時35分，埔鹽鄉埔打路一間鐵皮木材家具工廠發生火警，警消獲報後，出動大量人車前往救援，發現木材鐵皮工廠起火燃燒，竄出濃濃黑煙，經消防人員搶救後，所幸當時沒有人員傷亡，去年5月間，彰化地院審結，黃婦依涉及失火燒毀現未有人所在地之他人所有建築物，判處有期徒刑2月，可易科罰金。

施姓業者向黃婦求償858萬元，並主張，他損失145萬5444元的木材原料、398萬8000元機械設備遭損毀，還需支出清除火場、修復監視設備、電線管路、消防設備、堆高機52萬元等費用，並受有6個月無法營業之損失180萬元，向黃婦夫妻求償總計858萬5458元。

▲彰化埔鹽鄉家具工廠大火。（圖／ETtoday資料照）

黃婦庭訊時供稱，他與被告林男是夫妻，並非僱傭關係，案發當天丈夫出外登山健行，沒有理由負帶賠償責任。而且該家具工廠為農牧用地，不得為工廠使用，也未合法申請工廠登記，何來受有停業損失180萬元；此外，該家具工廠為金屬烤漆浪板，不會因火星飄落燃燒，且廠內未依法應配置滅火器、消防栓，機械設備、原料、管線都非新品，應計算折舊。

法官審理認為，被告黃婦違法在室外燃燒雜草樹枝，導致火星飄散至家具工廠，又因家具工廠未完全密閉且開口處堆積木屑粉塵，火星引燃木屑粉塵後延燒至建物內部易燃隔間，又因沒有適當的室內消防栓降低溫度，導致本件火災燒毀建物內原告之財物，原告未依消防法規設置室內消防栓，對本件火災損失之擴大，有因果關係。

因此本件火災被告黃寶珍應負80%之責任、原告應負20%之與有過失責任，經過失相抵後，原告得請求被告黃負賠償的金額應為153萬2440元。

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