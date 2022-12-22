膝蓋摔傷！壯男「灑高粱酒」點火消毒　醫看傻：以為打越戰嗎

▲錯誤的傷口照護觀念，恐造成患部惡化。（示意圖／擷取自pixabay）

圖文／CTWANT

衛教知識不足恐會帶來更嚴重的傷害！一名男子因在工地不慎跌了一跤，造成膝蓋處流血，傷口還夾雜著細碎砂石，為了消毒他竟異想天開，模仿電影情節「淋高粱酒點火」，結果大面積燒燙傷急送醫，讓醫師聽聞直搖頭。

小兒科名醫陳木榮在節目《醫師好辣》中分享，曾遇過一對情侶前來就醫，只見男方身材魁梧膝蓋處有燒燙傷的痕跡，便詢問是被什麼東西燙傷，起初該名病患還不願明說，後來女友才爆料指出，2人買了新家是預售屋，當天去工地參觀時，男友不小心跌倒摔傷膝蓋，傷口不僅滲血還有小砂石卡在肉裡，怎料男友返家後竟模仿起電影「淋高粱酒點火消毒」，才造成灼傷意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳木榮分享，曾遇過病患錯誤處理傷口，導致大面積燒燙傷。（圖／擷取自YouTube／醫師好辣）

陳木榮表示，原本跌倒傷口只有一個拳頭大小，但錯誤方式導致灼傷已擴張到3個拳頭大，除了須上藥治療外，還要將上面烤爛的小石子挑除，讓他不禁無奈直呼，「那是越戰時期，身旁沒有醫師才會這樣做。」

對此，外科醫師江坤俊在YouTube頻道《江P醫件事》分享傷口照護方式，強調「不建議」使用優碘消毒，可先用生理食鹽水沖洗，再用棉花棒清潔表面傷口，最後使用防水又保濕的敷料覆蓋患處，並視組織液滲出情況更換敷料，維持傷口的濕潤度才能加速癒合速度，且不易留疤。

延伸閱讀

▸ 台中女進店逛沒買「1680元發熱褲」 市場老闆怒罵：爛人

▸ 正妹DJ被請喝酒…5分鐘昏迷「每個洞都在流血」險遭撿屍 恐怖畫面曝

▸ 攝取過量蛋白質會怎樣？ 醫籲：恐損害2器官