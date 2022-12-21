狂嗑別人薯條！厚臉同事用「2根高麗菜交換」...她氣炸甩進垃圾桶

▲同事把原PO點的薯條都快嗑光了，竟臭臉夾了2根高麗菜，表示要交換。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

同事間偶爾會分享食物，但若是遇到厚臉皮同事，每次一直狂吃別人的餐點，心情難免會不爽。一名網友無奈發文問道「該怎麼阻止同事吃我的東西？」透露該名資深同事每次都不一起訂外賣，卻一直吃別人的餐點，某次原PO點的薯條都快被她嗑光，對方竟臭臉夾了2根高麗菜，表示要交換，讓她當場氣炸。

原PO在《匿名公社》發文表示，公司有名資深同事，是公司元老之一，沒人敢得罪她，「每次中午叫外賣她都不跟，但東西一來她筷子就夾不停，我也跟她說這樣我會不夠吃，但她就會很大聲的說吃我兩口東西而已我就在計較。」原PO表示，對方會說自己也會和大家分享食物，但對方每次帶來的食物不是一堆快過期的餅乾糖果，就是自己滷的滷蛋。

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原PO無奈說，這次因為要加班，大家點了速食店麥當勞，「但等到我回到座位，一包中薯被她吃到快光了，我這次真的忍不住發脾氣，她聽完臭臉夾了2根高麗菜放在我薯條盒裡。就直接放在薯條盒！」原PO傻眼表示，高麗菜的湯汁都把薯條浸濕了，還能吃嗎，「還一臉我沒白吃妳東西的臉，我直接當大家的面甩進垃圾桶。」原PO透露，因為沒有人想和該名同事坐，所以她才被安排坐在該名同事旁邊，「但我資淺不代表就要被欺負吧，剛剛老闆還打圓場要我不要跟她計較，要我不計較你來試試啊？說風涼話誰不會？」

▲原PO超級無奈。（圖／翻攝匿名公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言「我應該會直接甩在她桌上...元老又怎樣，我不是拿她的薪水」、「上網去買那種很難吃的東西，或是他不喜歡的口味。他愛吃就給他吃，多來個幾次，看他還敢不敢」、「下次直接吐口水在你吃的東西上」、「沒禮貌又沒衛生！這樣真的我也會生氣耶」、「阿桑到底是多窮？需要一直吃別人的食物」。

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