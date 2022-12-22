「郭董需賺那個錢嗎？」　費鴻泰轟薛瑞元：真是了不起的奇葩

▲國民黨團22日「『綠能』什麼都能，5萬資本額＋一張桌，在搞什麼飛機？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日對採購BNT次世代疫苗槓上衛福部長薛瑞元，薛酸郭「好像BNT銷售員」，郭則寫下「16字遺憾」，批執政黨禽獸食祿。對此，國民黨立委費鴻泰今（22日）表示，以郭台銘的財富需要賺那個錢嗎？薛瑞元真是了不起的奇葩。立委洪孟楷則說，要不要做一個民調，問大家比較相信郭台銘是BNT銷售員，還是民進黨是高端銷售員？

鴻海創辦人郭台銘19日透露去年採購BNT疫苗時遭遇困難重重，讓他感嘆執政當局未把人民生命作為第一優先，並直言，「若可以早進來2個月，我們死亡人數可以大大減少」；郭也說，自己問過北醫邱院長，像他媽媽年紀需要打的是BNT次世代疫苗，但台灣沒有。

薛瑞元受訪時反酸，「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員？」郭台銘昨在臉書再表示，「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言！」

國民黨立法院黨團22日上午召開「『綠能』什麼都能 5萬資本額+一張桌 在搞什麼飛機？」記者會，由費鴻泰跟洪孟楷主持。會中媒體詢問，郭台銘發聲明希望有BNT次世代疫苗，但薛瑞元第一時間的反應是質疑郭是BNT銷售員。

費鴻泰表示，郭台銘講的16字入木三分，只有心理有罪惡感，講出來的話，都認為別人是賊。費說，「以郭董的財富，他需要賺那個錢嗎？」需要去賺疫苗的錢嗎？台灣2350萬人，只有薛瑞元認為會，「薛瑞元真是了不起的奇葩啊」，所以那16字就是送給薛。

洪孟楷則對薛瑞元說，要不要做一個民調，問大家比較相信郭台銘是BNT銷售員，還是民進黨是高端銷售員？不要自己做的事情都可以視而不見，卻對國人指指點點。

媒體追問，怎麼看郭台銘被民進黨立委指控是為了個人利益跟衛了選2024總統？洪孟楷回應，過去郭台銘、慈濟跟台積電，在台灣最需要疫苗的時候勇於伸出援手，台灣民眾非常感謝，現在任何人強加自己政治意識形態跟判斷，要來扣帽子，真的太低台灣人民智慧，也太低估郭台銘、慈濟跟台積電對於台灣人民伸出援手的善心跟愛心。

洪孟楷也說，郭台銘及其他全國民眾，就是希望有合格、安全無虞的疫苗可以施打，照顧自己也照顧長輩的身體健康，連這麼卑微請求都做不到，民進黨政府應該汗顏。