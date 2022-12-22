德國向中國輸出首批BNT新冠疫苗　限定德國僑民才能接種

▲德國向中國輸出BNT新冠疫苗，供在中國的德籍僑民能夠使用。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著中國近來倉促放棄「清零」政策，導致新冠疫情在境內各地反撲，死亡人數接連暴增，脆弱的公共衛生系統面臨極大挑戰。為此，德國已經向中國運送第一批BioNTech（BNT）新冠疫苗，初步限定僅中國境內的2萬名德籍僑民能夠接種；同時，德國也以境內的中國僑民可以接種中國科興疫苗為交換條件。

根據《路透社》，20日一架從德國法蘭克福起飛的班機上載運一批BNT疫苗，德國政府發言人於當地時間21日表示，柏林當局已向中國輸送第一批BNT疫苗，初步階段將用於德國僑民接種。雖然目前尚無法得知疫苗出貨數量與抵達時間，不過該發言人也表示，目前德國也正致力於推動德國籍以外的外國人也能接種。

德國政府在一封發給中國境內德籍公民的書信中，表示將向12歲以上的族群免費提供基本免疫接種，以及歐盟所批准使用的加強劑注射，不過其他國籍的家庭成員目前並未包含在內，至於12歲以下兒童的疫苗接種可能在之後的時間進行。

一名知情人士透露，這些BNT疫苗送抵中國後將交付給中國境內的德國大使館、德國企業，同時德國也正在逐步與中國、其他歐盟成員國協商，爭取其他國籍的民眾也能施打外國疫苗，而這必須經過北京當局同意。

德國政府發言人表示，作為互相對等的條件，歐洲可能需要開放在歐洲的中國公民能接種到中國的科興疫苗。

儘管目前歐洲藥品管理局（EMA）尚未批准過中國科興疫苗，只有世衛組織（WHO）為它開了綠燈，但德國聯邦衛生部已批准科興疫苗進口至德國，供在德中國公民使用。

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